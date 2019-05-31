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«Мираторг» подал иск о защите деловой репутации из-за видеоролика в интернете

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации, свидетельствуют данные в судебной картотеке. Ответчики в опубликованных данных не указаны. По одному из исков предварительное заседание назначено на 13 июня, а по второму — на 18 июня. В определении о принятии к производству второго иска компания требует признать «несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ООО «АПХ «Мираторг» информацию, распространенную в видеозаписи». О какой видеозаписи идет речь, не поясняется.

«Ответчика по иску нет, поскольку иск предъявлен о признании несоответствующей действительности информации, содержащейся в видеоролике», — говорится в сообщении холдинга (цитата по RNS). «Мираторг» подчеркнул, что является одной из немногих компаний, которые поставляют конкурентоспособный продукт на экспорт, а на видео в интернете «имеет место утверждение автора о том, что продукция компании не соответствует действующим в пищевой промышленности нормативам и не пригодна для употребления». В ролике нет ни одного факта, кроме утверждения самого автора, прямо или косвенно подтверждающего его слова, подчеркнул холдинг.

Telegram-канал «Медиатехнолог» ранее 31 мая опубликовал текст иска «Мираторга» о защите деловой репутации от 13 мая. В иске говорится о том, что 27 марта 2019 г. в социальной сети «В контакте» «неустановленным лицом [была] распространена заведомо ложная, не соответствующая действительность информация, порочащая деловую репутацию» компании.