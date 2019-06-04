«Распадская» приостановила работу после обрушения породы

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Siemens, General Electric и Philips подозревают во взятках китайским чиновникам

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, General Electric и Philips по поводу возможной дачи взяток китайским чиновникам при помощи местных посредников, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Также эти компании могли давать взятки сотрудникам китайских больниц в целях продажи медицинского оборудования.

В середине мая сообщалось, что ФБР запустило расследование аналогичных действий этих трех компаний в Бразилии. Также ведомство изучало возможную противоправную деятельность Johnson & Johnson в этой стране. Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, коррупционные схемы в Бразилии были связаны с деятельностью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогое оборудование для протезирования и магнитно-резонансные томографы.

Как утверждают источники издания, расследование деятельности крупных американских компаний в Китае является частью кампании по разоблачению незаконных сделок по всему миру. Суммы взяток ни в Китае, ни в Бразилии пока не называют. Однако министерство торговли США оценивало рынок медоборудования в Китае в 2017 г. в $58,63 млрд, а в Бразилии – в $10,8 млрд. Как указывают источники издания, на обоих рынках компании извлекали выгоду не только от самой продажи оборудования, но и от платы за его обслуживание в течение 10–15 лет. Siemens, GE и Philips заявили изданию, что они не знают ни о каком расследовании своих действий в Китае.