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Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс». Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, Филев спросил у замминистра транспорта Александра Юрчика, как обстоят дела с расследованием инцидента с SSJ100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 г. «Во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности... так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия была течь из баков. Можете вы прокомментировать?» – спросил бизнесмен.

На этот вопрос вместо Юрчика ответил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. По его словам, в сложных ситуациях в других странах участники авиаотрасли рассматривают проблему как общую, в которой виноваты все вместе, разбираются в причинах ЧП. «И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так», – отметил Бочаров. Он предложил после получения первого отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы с SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» публично не комментировать предварительные итоги расследования, так как это может помешать следствию. Бочаров отметил, что ЧП в Якутске и «Шереметьево» – это «связанные вещи».

9 октября 2018 г. SSJ100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». В момент ЧП на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 91 пассажир. Во время аварийной посадки разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы. В результате ЧП никто не пострадал. 5 мая этого года SSJ100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево». Во время аварийной посадки на борту самолета начался пожар. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»