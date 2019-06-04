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РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию

Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе».

Пресс-секретарь РКК «Энергия» Владимир Устименко подтвердил факт «незаконного проникновения посторонних лиц» на территорию госоркпорации. Он отметил, что все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Детали и размер ущерба Устименко назвать отказался.

Представитель «Роскосмоса» сообщил ТАСС, что госкорпорации известно о «незаконном проникновении посторонних лиц» на территорию РКК «Энергия».

Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники – в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. Украдены были электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией, перечислил источник.

По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». После этого происшествия, отметил он, руководство выпустило распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.