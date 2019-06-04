Новости
Бизнес
Новости

РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе».

Пресс-секретарь РКК «Энергия» Владимир Устименко подтвердил факт «незаконного проникновения посторонних лиц» на территорию госоркпорации. Он отметил, что все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Детали и размер ущерба Устименко назвать отказался.

Представитель «Роскосмоса» сообщил ТАСС, что госкорпорации известно о «незаконном проникновении посторонних лиц» на территорию РКК «Энергия».

Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники – в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. Украдены были электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией, перечислил источник.

По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». После этого происшествия, отметил он, руководство выпустило распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин потребовал установить, как на заводе «Кристалл» в Дзержинске устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов, сообщает «Интерфакс». «Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку», — отметил он. Путин пообещал обратиться в прокуратуру с этим вопросом.

Об этом президент заявил на совещании с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Зиничев сообщил Путину, что на предприятии еще в апреле были найдены нарушения требований противопожарной безопасности после подобного ЧП. Он подчеркнул, что их должны были устранить до 28 августа.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса.

Зиничев сообщил, что в результате взрывов было разрушено пять зданий и повреждены еще 54 строения. Всего, по его словам, были выбиты стекла в результате взрывов в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. В результате пострадали почти 90 человек, 18 из них - госпитализированы.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Красносельского районного суда Петербурга в рамках бракоразводного процесса супругов.

По его словам, Аршавин не хочет видеть своего ребенка и не выплачивает назначенные алименты в размере 350 000 руб. в месяц. Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 г., в феврале 2017 г. у них родилась дочь. До этого Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них трое детей.

Аршавин родился в Петербурге и начал футбольную карьеру в «Зените». В составе этой команды он трижды становился чемпионом России и один раз – обладателем Суперкубка страны. В сезоне 2008/09 завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин в 2008 г. выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, а также вошел в символическую сборную ЧЕ-2008 по версии УЕФА и был номинирован на «Золотой мяч».

После этого Аршавин с 2008 по 2013 г. играл за лондонский «Арсенал». В 2012 г. футболист на несколько месяцев был отдан в аренду «Зениту» и в составе петербургской команды завоевал золото чемпионата России. После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в «Зените», затем подписал контракт с «Кубанью». Он завершил игровую карьеру в ноябре 2018 г., после этого работает футбольным экспертом и комментирует футбол на «Матч-ТВ».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Налоговая служба США начала проверку в отношении Uber

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Налоговая служба США (IRS) начала проверку налоговой отчетности сервиса вызова такси Uber за 2013 и 2014 гг., говорится в документе, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Проверки в отношении Uber ведут и другие зарубежные налоговые органы.

Суммы налоговых выплат за 2010–2019 гг. могут быть скорректированы в таких странах, как США, Индия, Бразилия, Нидерланды и Великобритания, уточняется в документе. Компания надеется, что ей хватит резервов, имеющихся в этих юрисдикциях, для дополнительных налоговых выплат, если они потребуются.

Компания отмечает «высокую неопределенность» относительно сроков налоговых проверок. «Имеется объективная возможность, что баланс неучтенных налоговых льгот компании существенно сократится в следующие 12 месяцев», – указывает компания.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлекла свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Кремль анонсировал встречу Путина с представителями мировых инвестиционных фондов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества, рассказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в Петербурге 6–8 июня.

На встрече будут представлены инвестиционные фонды почти из 20 стран, в том числе из Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии, перечислил Ушаков. Кроме того, приглашено более 40 международных инвесторов, под управлением которых находится капитал свыше $15 трлн, добавил помощник Путина.

Темы беседы Путина с инвесторами Ушаков конкретизировать не стал.

Кроме того, во время ПМЭФ Путин встретится с участниками Второго российско-китайского энергетического форума, анонсировал Ушаков. На встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов, рассказал помощник президента. По его словам, кроме обмена мнениями о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере на этой встрече «будут, естественно, рассматриваться конкретные двухсторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах». Предполагается, что на этой встрече выступит не только Путин, но и председатель Китая Си Цзиньпинь – почетный гость ПМЭФ.

Запланированы и традиционные встречи, которые Путин обычно проводит во время ПМЭФ, – встречи с представителями зарубежных информационных агентств и главами крупнейших иностранных компаний, рассказал Ушаков. Встреча с зарубежными журналистами, как обычно, пройдет в формате вопросов и ответов, уточнил он, журналисты смогут задать президенту России вопросы, связанные с внешней и внутренней политикой России. На встрече Путина с руководителями зарубежных компаний ожидается около 70 участников, сказал Ушаков. С ними Путин предполагает обсудить «работу предпринимателей в России, различные вопросы активизации привлечения иностранных инвестиций, создания высокотехнологичных производств и т. д.», добавил помощник президента.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста. Ходатайство об отмене арбитражных решений российская сторона подала еще 27 мая. «31 мая суд подтвердил получение заявлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», – добавили в Минюсте. По мнению ведомства, несмотря на то что Крым является суверенной территорией России, суд нижестоящей инстанции обязал Россию нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Кроме того, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. «Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», – считают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать $44,4 млн с России в пользу «Укрнафты» из-за потери компанией имущества в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов.

«Укрнафта» является крупнейшей украинской нефтедобывающей компанией. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще 42% – в собственности группы компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» ввел безбагажные тарифы на среднемагистральных направлениях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела безбагажные тарифы на среднемагистральную маршрутную сеть, говорится в сообщении компании. Такие тарифы доступны также при покупке билетов на рейсы «дочек» «Аэрофлота» – «России» и «Авроры».

Безбагажные тарифы появились на рейсах «Аэрофлота» и «России» 2 апреля. У «России» они действовали на всех рейсах на среднемагистральных направлениях, у «Аэрофлота» – лишь на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Аэрофлот» ранее пояснял, что вводит безбагажные тарифы по просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. «Из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», – уточняла авиакомпания. Безбагажные тарифы дешевле нынешних билетов эконом-класса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%, обещал авиаперевозчик. По результатам первого этапа проекта «Аэрофлот» отметил спрос на билеты с таким тарифом.

Безбагажные тарифы в России появились в конце 2015 г.: первой их ввела S7 Airlines, вслед за ней – «Уральские авиалинии» и Utair, чуть позже – Nordwind. Пассажиры, купившие безбагажный билет, могут перевозить только ручную кладь в салоне.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Выбор редактора
Политика
Новости

«Росконгресс» назвал расходы на организацию Петербургского форума в 2019 году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обойдется в 1,95 млрд руб., говорится в ответе «Росконгресса» на запрос Русской службы BBC. «Росконгресс» – ежегодный организатор ПМЭФ.

Вышеуказанная сумма – это только 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может составлять 3 млрд руб. Итоговая сумма расходов на форум станет известна только по его окончании, подчеркнул «Росконгресс».

Более 2/3 расходов на форум покрывают деньги партнеров и участников форума, остальное оплачивается за счет регистрационных взносов, также рассказал «Росконгресс». Сколько стоит пакет генерального партнера, организация уточнять не стала.

«Ростех», один из таких партнеров, разместил закупку на 35,6 млн руб. под названием «Предоставление статуса Генерального партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года». Генеральные партнеры ПМЭФ в этом году – «Роснефть", "Российский экспортный центр", Сбербанк, "Газпром", "Ростех", "Дом.рф", "Тинькофф". Также в этом году генеральными партнерами форума стали Saudi Aramco и Sabic (принадлежит Saudi Aramco) и российская национальная платежная система "Мир". Если все они заплатили ту же сумму, что и "Ростех", то общий вклад генеральных партнеров может составлять 356 млн руб.

Всего российские госкомпании, корпорации и госучреждения потратят на свое участие в ПМЭФ как минимум около 1,5 млрд руб., подсчитала BBC на основании данных на портале госзакупок. В расходы включены, в частности, затраты на стенды компаний, оплата организационных расходов на участие в форуме сотрудников и чиновников, а также рекламные услуги.

Как отмечает BBC, государство на протяжении нескольких лет выделяет из бюджета около 40 млн руб. Заказчиком со стороны государства выступает Минэкономразвития. Пресс-служба ведомства не ответила на запрос ВВС.

ПМЭФ пройдет на этой неделе, с 6 по 8 июня.

Бизнес
Новости

Siemens, General Electric и Philips подозревают во взятках китайским чиновникам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, General Electric и Philips по поводу возможной дачи взяток китайским чиновникам при помощи местных посредников, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Также эти компании могли давать взятки сотрудникам китайских больниц в целях продажи медицинского оборудования.

В середине мая сообщалось, что ФБР запустило расследование аналогичных действий этих трех компаний в Бразилии. Также ведомство изучало возможную противоправную деятельность Johnson & Johnson в этой стране. Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, коррупционные схемы в Бразилии были связаны с деятельностью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогое оборудование для протезирования и магнитно-резонансные томографы.

Как утверждают источники издания, расследование деятельности крупных американских компаний в Китае является частью кампании по разоблачению незаконных сделок по всему миру. Суммы взяток ни в Китае, ни в Бразилии пока не называют. Однако министерство торговли США оценивало рынок медоборудования в Китае в 2017 г. в $58,63 млрд, а в Бразилии – в $10,8 млрд. Как указывают источники издания, на обоих рынках компании извлекали выгоду не только от самой продажи оборудования, но и от платы за его обслуживание в течение 10–15 лет. Siemens, GE и Philips заявили изданию, что они не знают ни о каком расследовании своих действий в Китае.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс». Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, Филев спросил у замминистра транспорта Александра Юрчика, как обстоят дела с расследованием инцидента с SSJ100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 г. «Во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности... так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Можете вы прокомментировать?» – спросил бизнесмен.

На этот вопрос вместо Юрчика ответил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. По его словам, в сложных ситуациях в других странах участники авиаотрасли рассматривают проблему как общую, в которой виноваты все вместе, разбираются в причинах ЧП. «И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так», – отметил Бочаров. Он предложил после получения первого отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы с SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» публично не комментировать предварительные итоги расследования, так как это может помешать следствию. Бочаров отметил, что ЧП в Якутске и «Шереметьево» – это «связанные вещи».

9 октября 2018 г. SSJ100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». В момент ЧП на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 91 пассажир. Во время аварийной посадки разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы. В результате ЧП никто не пострадал. 5 мая этого года SSJ100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево». Во время аварийной посадки на борту самолета начался пожар. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Выбор редактора
Политика
Новости

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».

Речь идет о приказе МВД от 12 сентября 2013 г. № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». Положение из приказа обжаловал экс-командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, которого уволили после отпуска в Болгарии и Доминикане в 2016 г. По его мнению, правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны.

В суде представители МВД и Минюста доказывали, что спорный пункт приказа ничего не нарушает, так как речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство. Согласно приказу решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника.

Получается, что приказ ставит возможность сотрудника органов внутренних дел в зависимость от усмотрения начальства, отметил представитель Лужных Владимир Воронцов. По его словам, заявитель обязательно обжалует решение Верховного суда, а по завершении всех процедур обратится в ЕСПЧ или в Конституционных суд – скорее всего, в оба сразу.

Бизнес
Новости

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Роснефть» запустит свой крупнейший газовый проект «Роспан» в конце 2019 г., сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.

Компания «Роспан» досталась «Роснефти» от ТНК-ВР в марте 2013 г. Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков ЯНАО. «Роспан» объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами 878 млрд куб. м газа, а также 191 млн т нефти и конденсата. Летом 2017 г. Сечин обещал, что с 2019 г. «Роспан» выйдет на добычу 20 млрд куб. м газа, что на треть увеличит производство газа российской госкомпании. Однако до сих пор запуск не состоялся.

В декабре 2018 г. «Ведомости» выяснили, что «Роснефть» ведет переговоры с трейдером Trafigura о продаже 49% в компании «Роспан» за $4 млрд.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото