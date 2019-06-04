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Бизнес
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«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомости
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«Транснефть» опровергла информацию о замещении российской нефти на рынках Европы. «Заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», – говорится в сообщении компании в ответ на критику инцидента на трубопроводе «Дружба» со стороны главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

В своем выступлении на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин заявил, что инцидент на трубопроводе «Дружба» негативно сказался на всей отрасли и повлиял на стабильность поставок российского сырья в Западную Европу.

Как указывает «Транснефть», всего в систему за пять месяцев текущего года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 г. Экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился на 3,1 млн т. Таким образом, замещения поставок нефти из России другими поставщиками не произошло. При этом «Транснефть» указывает, что в течение 2019 г. «Роснефть» не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. К примеру, в январе 2019 г. количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 000 т, а в апреле превышало уже 1 млн т.

«Транснефть» в связи с ограничениями транспортировки по трубопроводу «Дружба» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. В итоге трубная российская нефть замещается на российскую же, но доставляемую морским путем, отметили в компании. В «Транснефти» также призвали специалистов «Роснефти» «более тщательно и объективно» готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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«ОВД-инфо» сообщило о задержании активистов возле станции Шиес в Архангельской области

Ведомости
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Возле станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, задержали не менее семи экоактивистов, сообщает «ОВД-инфо». При этом «Интерфакс" и "МБХ-медиа" сообщили о задержании девяти участников акции протеста. В УМВД Архангельской области изданиям не комментируют ситуацию.

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о намерении создать экотехнопарк «Шиес». Было подписано соответствующее инвестсоглашение. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать и сортировать их, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Планируется, что там отходы будут накапливать, а позже землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Жители Архангельской области должны были получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и более 900 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.

В середине мая президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ удивился строительству мусорного полигона возле жилых поселков в Архангельской области. Путин призвал решать вопрос с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми строится такой объект. По его словам, Москва стала «зарастать мусором», но власти не должны создавать проблем в других регионах. Власти Москвы с 15 июня пообещали остановить подготовку к возведению мусорного полигона.

Тем не менее экологи-активисты продолжают выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста. 27 мая семеро экологов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на станции Шиес.

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина». «Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», – сказал Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Украинский президент заметил, что хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, поскольку российская агрессия «остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина – НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», – добавил он. Зеленский отметил, что сначала Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Ранее Зеленский исключал возможность переговоров с Россией. 30 мая заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Зеленского с Путиным. Но не уточнил, когда он может состояться. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Зеленского могут пройти в рамках нормандского формата: «Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине».

В апреле, еще до инаугурации Зеленского, российский президент на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможных переговорах с президентом Украины. «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – говорил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. Тогда Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.

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Политика
Новости

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Ведомости
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Президент Владимир Путин потребовал установить, как на заводе «Кристалл» в Дзержинске устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства, расшифровка встречи есть на сайте Кремля. «Что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Надо посмотреть это внимательно», – отметил Путин. Он пообещал обратиться в прокуратуру с этим вопросом.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев сообщил Путину, что на предприятии еще в апреле были найдены нарушения требований противопожарной безопасности после подобного ЧП. Он подчеркнул, что их должны были устранить до 28 августа.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса.

Зиничев сообщил, что в результате взрывов было разрушено пять зданий и повреждены еще 54 строения. Всего, по его словам, были выбиты стекла в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. Пострадали почти 90 человек, 18 из них госпитализированы.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

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Бизнес
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РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию

Ведомости
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Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе».

Пресс-секретарь РКК «Энергия» Владимир Устименко подтвердил факт «незаконного проникновения посторонних лиц» на территорию госоркпорации. Он отметил, что все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Детали и размер ущерба Устименко назвать отказался.

Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники – в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. По его словам, были украдены электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией.

По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». Он добавил, что после этого происшествия появилось распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Ведомости
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Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Красносельского районного суда Петербурга в рамках бракоразводного процесса супругов.

По его словам, Аршавин не хочет видеть своего ребенка и не выплачивает назначенные алименты в размере 350 000 руб. в месяц. Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 г., в феврале 2017 г. у них родилась дочь. До этого Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них трое детей.

Аршавин родился в Петербурге и начал футбольную карьеру в «Зените». В составе этой команды он трижды становился чемпионом России и один раз – обладателем Суперкубка страны. В сезоне 2008/09 завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин в 2008 г. выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, а также вошел в символическую сборную ЧЕ-2008 по версии УЕФА и был номинирован на «Золотой мяч».

После этого Аршавин с 2008 по 2013 г. играл за лондонский «Арсенал». В 2012 г. футболист на несколько месяцев был отдан в аренду «Зениту» и в составе петербургской команды завоевал золото чемпионата России. После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в «Зените», затем подписал контракт с «Кубанью». Он завершил игровую карьеру в ноябре 2018 г., после этого работает футбольным экспертом и комментирует футбол на «Матч-ТВ».

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Бизнес
Новости

Налоговая служба США начала проверку в отношении Uber

Ведомости
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Налоговая служба США (IRS) начала проверку налоговой отчетности сервиса вызова такси Uber за 2013 и 2014 гг., говорится в документе, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Проверки в отношении Uber ведут и другие зарубежные налоговые органы.

Суммы налоговых выплат за 2010–2019 гг. могут быть скорректированы в таких странах, как США, Индия, Бразилия, Нидерланды и Великобритания, уточняется в документе. Компания надеется, что ей хватит резервов, имеющихся в этих юрисдикциях, для дополнительных налоговых выплат, если они потребуются.

Компания отмечает «высокую неопределенность» относительно сроков налоговых проверок. «Имеется объективная возможность, что баланс неучтенных налоговых льгот компании существенно сократится в следующие 12 месяцев», – указывает компания.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлекла свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

Политика
Новости

Кремль анонсировал встречу Путина с представителями мировых инвестиционных фондов

Ведомости
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Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества, рассказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в Петербурге 6–8 июня.

На встрече будут представлены инвестиционные фонды почти из 20 стран, в том числе из Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии, перечислил Ушаков. Кроме того, приглашено более 40 международных инвесторов, под управлением которых находится капитал свыше $15 трлн, добавил помощник Путина.

Темы беседы Путина с инвесторами Ушаков конкретизировать не стал.

Кроме того, во время ПМЭФ Путин встретится с участниками Второго российско-китайского энергетического форума, анонсировал Ушаков. На встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов, рассказал помощник президента. По его словам, кроме обмена мнениями о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере на этой встрече «будут, естественно, рассматриваться конкретные двухсторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах». Предполагается, что на этой встрече выступит не только Путин, но и председатель Китая Си Цзиньпинь – почетный гость ПМЭФ.

Запланированы и традиционные встречи, которые Путин обычно проводит во время ПМЭФ, – встречи с представителями зарубежных информационных агентств и главами крупнейших иностранных компаний, рассказал Ушаков. Встреча с зарубежными журналистами, как обычно, пройдет в формате вопросов и ответов, уточнил он, журналисты смогут задать президенту России вопросы, связанные с внешней и внутренней политикой России. На встрече Путина с руководителями зарубежных компаний ожидается около 70 участников, сказал Ушаков. С ними Путин предполагает обсудить «работу предпринимателей в России, различные вопросы активизации привлечения иностранных инвестиций, создания высокотехнологичных производств и т. д.», добавил помощник президента.

Бизнес
Новости

Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Ведомости
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Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста. Ходатайство об отмене арбитражных решений российская сторона подала еще 27 мая. «31 мая суд подтвердил получение заявлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», – добавили в Минюсте. По мнению ведомства, несмотря на то что Крым является суверенной территорией России, суд нижестоящей инстанции обязал Россию нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Кроме того, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. «Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», – считают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать $44,4 млн с России в пользу «Укрнафты» из-за потери компанией имущества в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов.

«Укрнафта» является крупнейшей украинской нефтедобывающей компанией. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще 42% – в собственности группы компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» ввел безбагажные тарифы на среднемагистральных направлениях

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» ввела безбагажные тарифы на среднемагистральную маршрутную сеть, говорится в сообщении компании. Такие тарифы доступны также при покупке билетов на рейсы «дочек» «Аэрофлота» – «России» и «Авроры».

Безбагажные тарифы появились на рейсах «Аэрофлота» и «России» 2 апреля. У «России» они действовали на всех рейсах на среднемагистральных направлениях, у «Аэрофлота» – лишь на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Аэрофлот» ранее пояснял, что вводит безбагажные тарифы по просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. «Из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», – уточняла авиакомпания. Безбагажные тарифы дешевле нынешних билетов эконом-класса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%, обещал авиаперевозчик. По результатам первого этапа проекта «Аэрофлот» отметил спрос на билеты с таким тарифом.

Безбагажные тарифы в России появились в конце 2015 г.: первой их ввела S7 Airlines, вслед за ней – «Уральские авиалинии» и Utair, чуть позже – Nordwind. Пассажиры, купившие безбагажный билет, могут перевозить только ручную кладь в салоне.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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Политика
Новости

«Росконгресс» назвал расходы на организацию Петербургского форума в 2019 году

Ведомости
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Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обойдется в 1,95 млрд руб., говорится в ответе «Росконгресса» на запрос Русской службы BBC. «Росконгресс» – ежегодный организатор ПМЭФ.

Вышеуказанная сумма – это только 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может составлять 3 млрд руб. Итоговая сумма расходов на форум станет известна только по его окончании, подчеркнул «Росконгресс».

Более 2/3 расходов на форум покрывают деньги партнеров и участников форума, остальное оплачивается за счет регистрационных взносов, также рассказал «Росконгресс». Сколько стоит пакет генерального партнера, организация уточнять не стала.

«Ростех», один из таких партнеров, разместил закупку на 35,6 млн руб. под названием «Предоставление статуса Генерального партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года». Генеральные партнеры ПМЭФ в этом году – «Роснефть", "Российский экспортный центр", Сбербанк, "Газпром", "Ростех", "Дом.рф", "Тинькофф". Также в этом году генеральными партнерами форума стали Saudi Aramco и Sabic (принадлежит Saudi Aramco) и российская национальная платежная система "Мир". Если все они заплатили ту же сумму, что и "Ростех", то общий вклад генеральных партнеров может составлять 356 млн руб.

Всего российские госкомпании, корпорации и госучреждения потратят на свое участие в ПМЭФ как минимум около 1,5 млрд руб., подсчитала BBC на основании данных на портале госзакупок. В расходы включены, в частности, затраты на стенды компаний, оплата организационных расходов на участие в форуме сотрудников и чиновников, а также рекламные услуги.

Как отмечает BBC, государство на протяжении нескольких лет выделяет из бюджета около 40 млн руб. Заказчиком со стороны государства выступает Минэкономразвития. Пресс-служба ведомства не ответила на запрос ВВС.

ПМЭФ пройдет на этой неделе, с 6 по 8 июня.

Бизнес
Новости

Siemens, General Electric и Philips подозревают во взятках китайским чиновникам

Ведомости
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Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, General Electric и Philips по поводу возможной дачи взяток китайским чиновникам при помощи местных посредников, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Также эти компании могли давать взятки сотрудникам китайских больниц в целях продажи медицинского оборудования.

В середине мая сообщалось, что ФБР запустило расследование аналогичных действий этих трех компаний в Бразилии. Также ведомство изучало возможную противоправную деятельность Johnson & Johnson в этой стране. Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, коррупционные схемы в Бразилии были связаны с деятельностью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогое оборудование для протезирования и магнитно-резонансные томографы.

Как утверждают источники издания, расследование деятельности крупных американских компаний в Китае является частью кампании по разоблачению незаконных сделок по всему миру. Суммы взяток ни в Китае, ни в Бразилии пока не называют. Однако министерство торговли США оценивало рынок медоборудования в Китае в 2017 г. в $58,63 млрд, а в Бразилии – в $10,8 млрд. Как указывают источники издания, на обоих рынках компании извлекали выгоду не только от самой продажи оборудования, но и от платы за его обслуживание в течение 10–15 лет. Siemens, GE и Philips заявили изданию, что они не знают ни о каком расследовании своих действий в Китае.

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