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Мордашов допустил объединение «Ленты» и «Утконоса»

«Севергрупп» может объединить ритейлера «Лента» и онлайн-гипермаркет «Утконос», сказал владелец группы компаний Алексей Мордашов в интервью Bloomberg TV.

Пока объединение не планируется. «Севергрупп» сначала необходимо изучить, как использовать синергию «Ленты» с «Утконосом», отмечает Мордашов. Необходимо соблюсти интересы миноритариев и сохранить публичный статус ритейлера, подчеркивает он.

При этом, по словам Мордашова, стратегически когда-нибудь в будущем имеет смысл объединить эти компании, чтобы избежать конфликта интересов.

«Севергрупп» 4 июня завершила скупку бумаг у миноритариев «Ленты». Ее доля в ритейлере достигла 78,73%. Представители «Севергрупп» и сам Мордашов ранее несколько раз заявляли, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Ленты».