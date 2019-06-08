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Boeing планировал исправить ошибки в системе 737 MAX в 2020 году

Корпорация Boeing обнаружила недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 MAX еще в 2017 г., но не собиралась исправлять их до 2020 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидеров комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре, занимающегося расследованием аварий Boeing, Питера ДеФацио и Рика Ларсена. Такие данные они получили от представителей компании.

Речь идет о дефекте в работе системы оповещения в кабине пилотов, предупреждающей о неисправности датчиков угла атаки. Это могло привести к включению системы улучшения характеристик маневренности — MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой в работе которой имел место перед крушениями 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Исправить эту ошибку в системе оповещения Boeing планировал лишь после выпуска более вместительной модификации пассажирского лайнера в 2020 г.

«Мы не смогли внедрить оповещение о некорректной работе датчика угла атаки, и теперь предпринимаем шаги по исправлению этого недочета, чтобы больше такого не повторилось», — приводит агентство слова представителя авиакомпании Гордона Джондро. Об установке дополнительных сигнальных ламп в кабине пилота в концерне заговорили после первой авиакатастрофы с участием 737 MAX в Индонезии. Представитель Boeing заверил, что полеты этой модели возобновятся лишь после установки необходимого оборудования.

29 октября 2018 г. в Индонезии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, в авиакатастрофе погибли 189 человек. 10 марта 2019 г. в Эфиопии потерпел крушение такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате погибли 157 человек. После этого во многих странах мира, в том числе США, ЕС и России, полеты этих типов лайнеров были приостановлены.