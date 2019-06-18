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Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»

Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие НПЗ, ее получили НПЗ PCK Schwedt и Leuna, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.). «Проблема решена», — заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung представитель «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).

В то же время PCK Schwedt пока получает не те объемы нефти, которые были до приостановки транзита, уточнил представитель MWV со ссылкой на НПЗ. НПЗ сможет начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, добавил он. Подробностей об объемах поставок на НПЗ Leuna пока нет.

В середине апреля Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Выяснилось, что в сырье попали хлорорганические соединения, которые могут привести к поломке оборудования. Допустимые нормы содержания хлорорганики были превышены в несколько десятков раз. По ГОСТу в нефти допускается содержание дихлорэтана на 10 ppm, а в загрязненной нефти оно превышало в среднем 150–180 ppm, а сначала и вовсе 300 ppm. Прокачка нефти по трубопроводу была остановлена.

Следственный комитет России (СКР) завел несколько уголовных дел из-за загрязнения нефти в трубопроводе. Нефть, соответствующая стандартам, начала поступать по трубопроводу в начале мая.