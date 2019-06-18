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Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Boeing не оформил ни одного заказа на свои самолеты в первый день одного из крупнейших авиасалонов во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на консалтинговую фирму IBA.iQ.

Этот авиасалон для Boeing не будет посвящен заказам, заявил CNBC гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург. По его словам, мероприятие даст возможность убедить клиентов и поставщиков, что Boeing работает над возвращением самолета 737 Max к полетам.

В то же время Airbus рассчитывает получить много заказов на свои самолеты на этом авиасалоне. В понедельник, 17 июня, авиакомпания подписала соглашение о продаже 100 самолетов американской лизинговой компании Air Lease Corporation на $11 млрд.

Ранее полеты Boeing 737 Max были приостановлены. Это произошло после того, как два самолета этой модели потерпели крушение менее чем за год. Всего в этих авиакатастрофах погибло 346 человек.