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Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Ведомости
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Boeing не оформил ни одного заказа на свои самолеты в первый день одного из крупнейших авиасалонов во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на консалтинговую фирму IBA.iQ.

Этот авиасалон для Boeing не будет посвящен заказам, заявил CNBC гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург. По его словам, мероприятие даст возможность убедить клиентов и поставщиков, что Boeing работает над возвращением самолета 737 Max к полетам.

В то же время Airbus рассчитывает получить много заказов на свои самолеты на этом авиасалоне. В понедельник, 17 июня, авиакомпания подписала соглашение о продаже 100 самолетов американской лизинговой компании Air Lease Corporation на $11 млрд.

Ранее полеты Boeing 737 Max были приостановлены. Это произошло после того, как два самолета этой модели потерпели крушение менее чем за год. Всего в этих авиакатастрофах погибло 346 человек.

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ВЦИОМ: 42% мужчин в России заявили о готовности взять на себя уход за новорожденным

Ведомости
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В России 42% мужчин согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. При этом более половины россиян не считают нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка за ним ухаживает отец, а мать выходит на работу.

Семьи с нетрадиционным распределением ролей отца и матери встречаются редко, показал опрос. Только 10% респондентов заявили, что в их окружении есть семьи, в которых отец занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, а мать зарабатывает деньги.

Большинство опрошенных (70%) верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В основном такого мнения придерживаются женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%).

Треть россиян считают, что участие отца особенно важно при воспитании в ребенке уважения к женщине, ответственности и умения держать слово. 90% респондентов назвали недопустимым ограничение общения между ребенком и отцом в случае конфликта между супругами.

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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Ведомости
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Первомайский районный суд г. Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, передает ТАСС.

В селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка жителей села с цыганами, в ходе которой двоих участников пришлось госпитализировать. Один из пострадавших через день скончался. По факту драки было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских соображений, а также о покушении на убийство и хулиганстве. По версии МВД, конфликт произошел на бытовой почве. На следующий день в Чемодановке состоялся массовый сход из-за конфликта с цыганами, жители перекрыли федеральную трассу. На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Участники схода потребовали наказать виновных и выселить цыган.

Белозерцев заявил, что случившееся в Чемодановке – результат влияния США, направленного на дестабилизацию обстановки в российских регионах, и пообещал проверить всех приезжих.

Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта уже установлены, 15 фигурантов дела задержаны. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комков взял ситуацию на личный контроль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту доложили о событиях в Чемодановке. Комментируя вопрос иностранного влияния, Песков подчеркнул, что о причинах произошедшего в Чемодановке могут говорить только представители правоохранительных органов.

Как отмечает «Интерфакс», в Чемодановке на данный момент проживает более 7500 человек, из них около 4400 русских, 650 цыган. В населенном пункте также проживают представители мордвы, чуваши и татары.

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Политика
Новости

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Ведомости
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Соратник политика Алексея Навального и начальник его штаба Леонид Волков вышел на свободу. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter Навальный и подтвердил в Twitter сам Волков, поблагодарив друзей за поддержку и заботу.

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток. Вчера, 17 июня, Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста до 8 суток.

До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга. Также в конце мая в отношении Волкова был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП о неуважении к власти.

Акция против пенсионной реформы проходила в нескольких российских городах 9 сентября – в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. Более 1000 человек по всей стране были задержаны за участие в митингах, передавал «ОВД-инфо».

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Политика
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Трамп рассказал о планах выслать из США миллионы мигрантов

Ведомости
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Иммиграционная и таможенная полиция США на следующий неделе начнет процесс депортации миллионов мигрантов, которые незаконно оказались на территории страны. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп также похвалил Мексику за строгие иммиграционные законы. По его словам, мексиканские власти останавливают людей еще до того, как они приближаются к южной границе США.

Президент США также отметил, что Гватемала готова подписать соглашение о «безопасной третьей стране». Оно предусматривает, что мигранты должны просить об убежище в стране их первого въезда, если она признается безопасной.

Сокращение миграционного потока – одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Для его реализации он планирует построить стену на границе с Мексикой, а также предлагает отменить лотерею грин-карт. По информации CNN, президент США настаивает на закрытии всех нелегальных лазеек для мигрантов, что может привести к разлучению их семей.

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Политика
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Зеленский придумал начало диалога для первой встречи с Путиным

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, с какой фразы он начал бы диалог на первой встрече с Владимиром Путиным. «Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым являются территорией Украины», – заявил он. Он также подчеркнул, что надеется на скорое возвращение полуострова в состав страны.

Говоря о Донбассе, он ответил, что его цель – принести мир в Украину дипломатическими средствами. Зеленский подчеркнул, что продолжает верить в минские договоренности и готов вести диалог с Россией в нормандском или любом другом формате. «Мы возобновляем этот процесс, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных», – добавил он.

Вчера, 17 июня, Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» – Украины, России, Германии и Франции – для подготовки встречи на уровне глав государств, передавал его слова телеканал «112 Украина». Киев пока не готов вести прямой диалог с Донецком и Луганском, однако согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня, добавил он.

Президент России Владимир Путин ни разу не встречался с Зеленским, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами» – так ранее Путин объяснил, почему не поддерживает контакт с Зеленским. На вопрос о том, готов ли российский президент встретиться с Зеленским без предварительных условий, Путин в начале июня сказал: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Финансы
Новости

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Ведомости
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ». Банкиры просят клиентов сфотографироваться, чтобы открыть дебетовую карту или вклад, объясняя эти меры борьбой с мошенничеством и отмыванием денег. Такие требования предъявляют к своим клиентам, в частности, «ФК Открытие» и «Почта банк», а отказавшиеся сдавать получают либо лимитированный набор услуг, либо отказ в обслуживании, пишет газета.

Официальный представитель «ФК Открытие» подтвердил изданию, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков. Он объяснил, что это необходимо для соблюдения регуляторных требований: по 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов банки обязаны идентифицировать своих клиентов, но способы идентификации могут выбирать сами, а сбор биометрических данных является дополнительной защитой от мошенничества. В «Почта банке» газете заявили, что собирают биометрию сугубо для защиты клиентов от мошеннических действий.

В Росфинмониторинге на вопрос газеты, является ли трактовка банками 115-ФЗ корректной или нет, заявили, что этот закон дает клиентам право на сдачу биометрических данных, но не вменяет им это в обязанность. В ЦБ на вопрос, правомерен ли отказ в обслуживании клиента, не сдавшего биометрию, не ответили.

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Финансы
Новости

Акционер банка «Замоскворецкий» получил срок за хищение денег футболистов

Ведомости
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Тушинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего акционера банка «Замоскворецкий» Илью Бударина (впоследствии сменил имя на Аум Пуруша), пишет «Коммерсантъ». Его обвиняют в хищении более 201 млн руб. у вкладчиков банка. Среди пострадавших от действий Бударина оказалось много членов сборной России по футболу разных лет, например, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка и Евгений Алдонин, выяснила газета.

Адвокат Александр Бурчук, представляющий интересы спортсменов, заявил, что его клиенты недовольны исходом дела, так как суд в приговоре не учел недвижимость банкира и кредитной организации. Главная претензия пострадавших – к квартирам Бударина, которые в результате цепочки сделок оказались оформлены на бывшего дворника банка, и недвижимости банка, которая сдается в аренду.

Агентство по страхованию вкладов подсчитало, что с момента краха «Замоскворецкого» из него было выведено 2,5 млрд руб. Бударин стал единственным фигурантом дела и признал свою вину. Пострадавшие же просили наказать и других топ-менеджеров кредитной организации, которые, по мнению вкладчиков, также причастны к хищениям. Жалобы адвокатов вкладчиков остались без ответа, пишет газета.

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Политика
Новости

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Ведомости
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Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает «РИА Новости».

Опрос проводился в 299 населенных пунктах России с 20 мая по 12 июня среди 1500 родителей детей, заканчивающих школу в этом году. Дети 1% россиян планируют работать сразу после школы, 19% родителей заявили, что их дети еще не определились, 6% затруднились ответить на вопрос о планах детей.

За последние девять лет число россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы, увеличилось – в 2010 г. таких было всего 8%. Число тех, чьи дети продолжат обучение в университетах, напротив, снизилось – девять лет назад их было 80%.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в апреле, 47% россиян с высшим образованием не работают по специальности. Среди тех, кто получил среднее специальное образование, таких респондентов оказалось 55%. Участники опроса объясняли это невозможностью устроиться на работу по профилю или отсутствием такой работы (30%), а также более высокими зарплатами в другой области (24%).

Бизнес
Новости

Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»

Ведомости
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Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие НПЗ, ее получили НПЗ PCK Schwedt и Leuna, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.). «Проблема решена», – заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung представитель «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более чем 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).

В то же время PCK Schwedt пока получает не те объемы нефти, которые были до приостановки транзита, уточнил представитель MWV со ссылкой на НПЗ. НПЗ сможет начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, добавил он. Подробностей об объемах поставок на НПЗ Leuna пока нет.

В середине апреля Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Выяснилось, что в сырье попали хлорорганические соединения, которые могут привести к поломке оборудования. Допустимые нормы содержания хлорорганики были превышены в несколько десятков раз. По ГОСТу в нефти допускается содержание дихлорэтана до 10 ppm, а в загрязненной нефти оно превышало в среднем 150–180 ppm, а сначала и вовсе 300 ppm. Прокачка нефти по трубопроводу была остановлена.

Следственный комитет России завел несколько уголовных дел из-за загрязнения нефти в трубопроводе. Нефть, соответствующая стандартам, начала поступать по трубопроводу в начале мая.

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Политика
Новости

США отправят еще тысячу военных на Ближний Восток из-за Ирана

Ведомости
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Пентагон одобрил отправку дополнительно 1000 американских военных на Ближний Восток в связи с ситуацией в Иране, сообщает Financial Times со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Шанахан подчеркнул, что США не «стремятся к конфликту с Ираном», а отправка дополнительных сил в регион носит оборонительный характер.

По его словам, «недавние атаки Ирана подтверждают надежную и достоверную разведывательную информацию», которую Вашингтон получил о «враждебном настрое» сил Ирана и подконтрольных им группировок. И. о. министра подчеркнул, что они угрожают интересам США во всем регионе. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости», – заключил Шанахан.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США изучают все варианты решения иранского вопроса, в том числе военный.

В Оманском заливе 13 июня произошли взрывы на двух танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащей японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. По данным иранских и арабских СМИ, суда подверглись нападению вблизи Ормузского пролива. Все 44 моряка (среди них 11 россиян) были эвакуированы иранскими экстренными службами и направлены в порт Джаск, расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива. МИД России подтвердил информацию об эвакуации российских моряков в Джаск. США возложили ответственность за произошедшее на Иран. Тегеран отверг эти обвинения.

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Политика
Новости

ООН назвала возможный год снижения численности россиян менее чем до 100 млн человек

Ведомости
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Численность населения России может упасть ниже 100 млн человек через 59 лет, т. е. к 2078 г. Об этом свидетельствует демографический доклад ООН, рассчитанный до 2100 г. На документ обратил внимание РБК.

Такое падение – до 99,7 млн человек – следует из пессимистичного варианта прогноза организации. К 2100 г., согласно этому варианту, в России будет проживать 83,7 млн человек.

ООН произвела также расчет медианного и оптимистичного прогнозов. По первому, к 2078 г. численность населения России составит 127,4 млн человек (126,1 млн – к 2100 г.), а по второму – 159,9 млн человек (182,2 млн).

По состоянию на 2019 г. в России проживает 145,8 млн человек, свидетельствуют данные ООН.

Общая численность населения планеты к 2050 г. увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, прогнозирует ООН. К концу столетия, согласно данным организации, население Земли может достичь 11 млрд человек. В районе 2027 г. Индия может занять первое место по количеству населения, обогнав Китай, отмечается в докладе.

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