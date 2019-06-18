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Суд признал негативный видеоролик о мясе «Мираторга» недостоверным

Арбитражный суд Московской области признал размещенный в сети видеоролик о некачественном мясе «Мираторга» не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию, говорится в сообщении компании. «Компания считает недопустимым распространение непроверенной и не соответствующей действительности информации, которая негативно влияет на имидж холдинга и вводит в заблуждение аудиторию ресурса, в том числе сотрудников компании, партнеров, потребителей», – отмечается в пресс-релизе.

По информации компании, видеоролик в интернете распространяют неустановленные лица. На видео демонстрируется некачественная мясная продукция, которую якобы поставляет «Мираторг». Доказательств того, что это мясо действительно было произведено «Мираторгом», нет. За кадром мужчина утверждает, что кусок мяса – это шея весом 4–5 кг. После разморозки этого мяса кусок якобы значительно уменьшается в размерах. «Она (мясо. – «Ведомости») вся в геле. Половина жира, жрать невозможно», – говорит голос за кадром. По мнению автора видео, за компанией стоит премьер Дмитрий Медведев.

«Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации 31 мая. В картотеке судебных дел пока не опубликовано решение суда. «Ведомости» ожидают от «Мираторга» ответа на вопрос, будет ли компания добиваться удаления ролика.

«Мираторг» – крупнейший российский производитель свинины (423 000 т в живом весе) и говядины (108 000 т), по данным отраслевых союзов за 2018 г. Компания принадлежит братьям Виктору и Александру Линникам. В начале мая пресс-служба правительства опровергала наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой (в девичестве Линник) и владельцами «Мираторга». Предприниматели не являются «ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой», – утверждали в пресс-службе правительства. Опровергал родственную связь и президент «Мираторга» Виктор Линник. «Это просто совпадение. Мы не родственники», – говорил он.