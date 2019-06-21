Новости
Бизнес
Новости

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнесмен Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп».

Доля в TUI в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО «КН-холдинг». Прямая доля «Севергрупп» Мордашова снизилась до нуля. «КН-холдинг» владеет 65% Unifirm, остальные 35% – у «Севергрупп».

В феврале Мордашов сделал то же самое в отношении золотодобывающей компании Nordgold, принадлежащей предпринимателю почти на 100%. Как пояснили в «Севергрупп», предприниматель стремится помочь сыновьям Кириллу и Никите Мордашовым войти в курс дел и получить опыт управления портфелем активов. Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, уточнил представитель компании.

«КН-холдинг», по данным ЕГРЮЛа, зарегистрирован в декабре 2018 г., по 50% в нем владеют Кирилл Алексеевич и Никита Алексеевич Мордашовы. Представитель бизнесмена Анастасия Мишанина ранее подтверждала «Ведомостям», что это сыновья Алексея Мордашова. Им 19 и 18 лет соответственно, оба «учатся в России по гуманитарным специальностям».

Выбор редактора
Новости СМИ2
Финансы
Новости

Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. В то же время суд почти полностью отклонил заявление бизнесмена о снятии обеспечительных мер со средств на его счетах, принадлежащих ему участков, домов, автомобилей, самолетов на сумму свыше 282 млрд руб.

Активы бывших совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 283 млрд руб. были арестованы 30 мая. Обеспечительные меры были приняты по иску банка о взыскании убытков с лиц, ранее контролировавших кредитную организацию. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую те ранее контролировали банк.

Под арест попали, в частности, картины таких художников, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна были в оперативном управлении Института русского реалистического искусства (ИРРИ). После этого музей объявил о закрытии на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

В банке указывали со ссылкой на показания сотрудников музея, что полотна были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». В связи с этим в банке посчитали, что картины могли вывезти из ИРРИ в нарушение запрета суда. 19 июня пресс-служба музея сообщила, что Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин ИРРИ. В музее уточнили, что его здание также не принадлежит бизнесмену, а управляет музеем и его коллекцией коллектив менеджеров.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

МИД рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство иностранных дел России настоятельно не рекомендует россиянам ездить в Грузию в целях личной безопасности, говорится в сообщении ведомства. В министерстве также отметили, что Россия серьезно озабочена осложнением внутриполитической ситуации в Грузии.

Возле здания грузинского парламента 20 июня произошли столкновения протестующих с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов и вся российская делегация досрочно покинули страну из-за поступавших угроз.

На акции протеста произошли столкновения местных жителей с полицией. Полицейские для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, водометы и стреляли резиновыми пулями. По данным минздрава Грузии, в столкновениях пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских и 31 журналист. У большинства пострадавших остались травмы от резиновых пуль.

Вечером 21 июня акция протеста возобновилась, ее участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии из-за применения полицией силы во время предыдущего митинга, а также проведения досрочных выборов в парламент страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выполнил требование протестующих и ушел в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

Выбор редактора
Политика
Новости

В Грузии возобновилась акция протеста оппозиции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси на проспекте Руставели, передает телеканал «Рустави 2». В центре грузинской столицы собралось несколько сотен человек. Некоторые из них несут национальные флаги и плакаты с лозунгами.

Согласно данным телеканала, участники митинга на этот раз требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Участники митинга считают, что применение полицией силы во время предыдущего митинга было излишним и необоснованным. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов и задержали за участие в беспорядках 305 человек.

Вечером 20 июня возле здания грузинского парламента началась акция протеста, которая переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Однако это не удовлетворило протестующих. Они призывали спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе уйти в отставку, что он и сделал. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Экономика
Новости

Орешкин заявил об отсутствии угрозы рецессии экономики в ближайшее время

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр экономического развития Максим Орешкин не ждет рецессии в российской экономике в ближайшей перспективе, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле, передает «Интерфакс».

Орешкин подчеркнул, что в мае на экономическом росте сказался календарный фактор – длинные праздники. Он пояснил, что месячные данные ВВП всегда волатильны, следует обратить внимание на показатели III квартала, которые будут важны с точки зрения годовой динамики. «Рецессия – это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли», – отметил он. Министр также добавил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.

На ПМЭФе Орешкин заявил, что неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, способных привести в итоге к рецессии. Он объяснял, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% ежемесячного дохода. Тогда с министром не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, темп роста потребкредитования не выше, чем ипотечного, так что ситуация не является критической. Во время прямой линии президент Владимир Путин призвал ЦБ обратить внимание на риск закредитованности населения, потому что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского назначил гендиректором компании Игоря Корытько. Об этом сообщается в пресс-релизе ТМК.

Александр Ширяев, который занимал пост гендиректора до этого, продолжит работу в компании в качестве члена совета директоров. Он возглавлял компанию с 2008 г.

Корытько родился в 1974 г. Начал работать в ТМК в августе прошлого года, он был заместителем гендиректора и отвечал за вопросы цифровой трансформации бизнеса. До прихода в эту компанию работал на руководящих позициях в «Мечеле» и его дочерних предприятиях, а также на металлургическом заводе «Петросталь».

Решение соответствует происходящей в компании трансформации бизнеса, пояснила «Ведомостям» пресс-служба ТМК. Эта трансформация связана с внедрением цифровых технологий, расширением уникальных научно-технологических компетенций, разработкой инновационных решений и услуг, пояснили в компании.

ТМК – крупнейший российский производитель труб. Пумпянский (46-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, состояние оценивается в $2,2 млрд) контролирует 65% компании. В свободном обращении находится 34,9% акций, миноритарный пакет в 5,3% принадлежит «Роснано».

Финансы
Новости

Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», – сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Предправления Сбербанка пояснил, что если какие-то из домохозяйств достигнут установленных пределов, то они не смогут получать кредиты. В то же время, по мнению Грефа, запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании. Центробанк также обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования: 25,3% в годовом выражении на 1 мая. Президент Владимир Путин во время прямой линии 20 июня поручил регулятору уделить больше внимания проблеме закредитованности населения.

В свою очередь ЦБ решил ввести показатель долговой нагрузки (ПДН), а также установить с 1 октября надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Таким образом регулятор решил снизить риски, связанные с закредитованностью населения.

Политика
Новости

Полиция назвала число задержанных во время протестов в Грузии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правоохранительные органы задержали за участие в беспорядках в Тбилиси 305 человек, сообщается на сайте МВД Грузии. Кроме того, открыто расследование по ст. 225 УК Грузии, подразумевающей организацию, проведение и участие в общественных беспорядках.

Вечером в четверг, 20 июня, возле здания грузинского парламента началась несанкционированная акция протеста. Она переросла в столкновения протестующих с полицейскими и попытку штурма здания. Поводом для протеста стало участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. Позже российские делегаты начали получать угрозы и покинули Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам. Об этом написал в своем Twitter сам Трамп.

«Они [Иран] сбили [американский] беспилотный дрон, который летел над нейтральными водами. Мы были на взводе и готовы ответить ночью, ударив по трем различным целям. Но я спросил, сколько погибнет людей. «150 человек, сэр», – был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что у него нет причин для спешки. «Наши вооруженные силы перестроены, новы и всегда находятся в готовности – безусловно, лучшие в мире», – добавил американский президент.

О том, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение, ранее написала The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Неясно, из каких соображений Трамп передумал, отмечала газета.

Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. США утверждают, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Технологии
Новости

Курс биткойна обновил годовой максимум

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс биткойна обновил новый максимум – во время торгов в пятницу, 21 июня, стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые за год. На 15.36 мск, согласно данным CoinDesk, биткойн дорожал на 6,2% и торговался на уровне $9825,7. В свою очередь, согласно данным биржи Coinmarketcap, биткойн вырос в цене на 6,2% до $9845,7.

C начала года биткойн подорожал на 164%. Несмотря на это, курс криптовалюты по-прежнему остается низким относительно пиковых уровней конца 2017 г., когда один биткойн стоил почти $20 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

Как отмечает Bloomberg, на рынок криптовалют в последние дни оказывает положительное влияние запуск Facebook собственной криптовалюты Libra.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Режиссер Андрей Кончаловский стал соинвестором одной из крупнейших аптечных сетей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Режиссер Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья». Об этом говорится в сообщении его продюсерского центра. Первым об этом написал РБК.

В нем отмечается, что Кончаловский и владелец бренда Александр Броварец решили объединить усилия в продвижении бренда и консолидировать использующие его компании. Представитель Кончаловского не уточнил, идет ли речь о консолидации на базе одной из существующих компаний или о создании новой.

Кончаловский в разговоре с РБК рассказал, что только станет акционером сети. Он получит «не менее 20%» в компании, уточнил он. Размер инвестиций в проект режиссер не назвал, отметив, что у него «не так много денег» и что это «может быть около $2 млн».

Намерение инвестировать в сеть Кончаловский объяснил «давними деловыми отношениями» с Броварцем. Последний был сопродюсером таких фильмов режиссера, как «Глянец» (2007) и «Рай» (2016).

Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая уже более 15 лет развивают бренд «Едим дома». Как отметил режиссер, если объединить аптеки с продуктами, «может получиться интересная синергия». «Когда мне сказали, что есть такая возможность и такое желание, я согласился, потому что это может помочь в развитии наших продуктов», – отметил он. В сообщении продюсерского центра уточняется, что стратегическая цель партнерства – создание сети, в ассортимент которой будут входить не только медицинские препараты, но и товары для красоты, здоровья, спорта.

«Планета здоровья» входит по итогам 2018 г. в десятку крупнейших российских аптечных сетей, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Сеть с годовым оборотом 35,7 млрд руб. занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств.

Политика
Новости

МВД создаст подразделения для контроля за наркополицейскими

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В полиции создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения в работе сотрудников наркоконтроля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Накануне президент Владимир Путин во время прямой линии выступил против инициативы о смягчении наказания за хранение и оборот наркотиков. Он назвал наркоманию угрозой для всей нации и заявил, что за хранение и распространение даже небольших доз наркотиков придется нести ответственность. По мнению главы государства, необходимо наладить контроль за работой правоохранительных органов, чтобы не повторялись ситуации, подобные незаконному задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Чтобы ради «галок» людей в тюрьму не сажали», – отметил Путин. Он предложил создать в системе собственной безопасности МВД особый отдел для выявления подобных преступлений, а также поручил ФСБ плотнее заняться выявлением случаев, когда сами правоохранители подбрасывают наркотики.

По словам Волк, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Основной задачей новых подразделений станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Волк отметила, что предстоит решить организационные вопросы и определить штатную численность новых подразделений.

Дело Голунова вызвало большой резонанс: журналиста задержали и обвинили в хранении наркотиков, он заявлял о невиновности и утверждал, что их подбросили. Вскоре с журналиста сняли все обвинения, он вышел на свободу. Колокольцев отстранил от работы всех сотрудников, занимавшихся задержанием Голунова. Путин по представлению Колокольцева уволил двух генералов – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Читать ещё
Preloader more
Фото