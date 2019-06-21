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Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Бизнесмен Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп».

Доля в TUI в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО «КН-холдинг». Прямая доля «Севергрупп» Мордашова снизилась до нуля. «КН-холдинг» владеет 65% Unifirm, остальные 35% – у «Севергрупп».

В феврале Мордашов сделал то же самое в отношении золотодобывающей компании Nordgold, принадлежащей предпринимателю почти на 100%. Как пояснили в «Севергрупп», предприниматель стремится помочь сыновьям Кириллу и Никите Мордашовым войти в курс дел и получить опыт управления портфелем активов. Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, уточнил представитель компании.

«КН-холдинг», по данным ЕГРЮЛа, зарегистрирован в декабре 2018 г., по 50% в нем владеют Кирилл Алексеевич и Никита Алексеевич Мордашовы. Представитель бизнесмена Анастасия Мишанина ранее подтверждала «Ведомостям», что это сыновья Алексея Мордашова. Им 19 и 18 лет соответственно, оба «учатся в России по гуманитарным специальностям».