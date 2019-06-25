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«Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса

Ведомости
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«Опора России» придумала, как увеличить вклад туристической отрасли в ВВП России с текущих 3,5% до 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации, направленное в Минэкономразвития. По данным газеты, организация предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество. Все эти меры «Опора России» просит включить в стратегию развития туризма до 2035 г.

В Минэкономразвития газете подтвердили наличие письма «Опоры России», уточнив, что предложенные ей меры сейчас изучаются и могут быть отражены в «дорожной карте» стратегии.

Минэкономразвития ранее заявляло, что ставит целью увеличить вклад туризма в ВВП России с 3,5% в 2018 г. до 6% в 2035 г. Также к 2035 г. Россия должна войти в топ-10 туристических направлений по рейтингу Всемирной туристской организации ООН. Пока Россия на 16-м месте в этом рейтинге: 24,6 млн иностранных туристов в 2018 г. Чемпионат мира по футболу не изменил этого места, турпоток вырос на 0,66% – в 2017 г. в России побывало 24,4 млн туристов.

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Бизнес
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Структура фонда Baring Vostok инвестировала в торговую платформу основателя «Вкусвилла»

Ведомости
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Кипрская BV Investments Holding Ltd стала приобрела 5% ООО «Тилси», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Первая структура принадлежит инвестфонду Baring Vostok, узнала газета в кипрском реестре. А «Тилси» — это проект основателя сети магазинов «Вкусвилл» Андрея Кривенко, который владеет 85%  проекта совместно со своими партнерами через фонд TealTech Capital.

«Тилси» представляет собой торговую платформу, которая соединяет магазины с производителями продукции с коротким сроком годности. Самым крупным клиентом платформы является «Перекресток», который пользуется ей для поставок продукции в 90 супермаркетов сети в Москве и для нужд собственного интернет-магазина.

В Baring Vostok, TealTech Capital и «Тилси» комментировали сделку. Для Baring Vostok инвестиция в «Тилси» — не первый опыт работы с Андреем Кривенко: фондам принадлежит 12,16% «Вкусвилла», напоминает газета.

«Вкусвилл» – один из самых быстрорастущих российских ритейлеров. Компания ежегодно открывает 150–250 магазинов. Сейчас, по данным компании, у нее примерно 800 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Калуге, Владимире и т. д. По оценке аналитиков Infoline,  выручка «Вкусвилла» за 2018 г. составила 54,6 млрд руб.

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Политика
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Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочий

Ведомости
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Российская делегация в ПАСЕ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом написал на своей странице в Facebook вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет делегацию. «Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», — отметил он.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, делегация вернется к работе в ПАСЕ в полном составе, если не будут приняты попытки вновь ввести какие-либо ограничения ее деятельности. «А такая возможность сохраняется», — передает его слова ТАСС. Он объяснил, что в регламенте ПАСЕ по-прежнему остается норма, по которой 30 представителей ассамблеи из пяти стран имеют право оспорить полномочия той или иной национальной делегации при их подтверждении.

Ранее своего несогласие с возвращением российской делегации основных парламентских полномочий выразили представители Украины и Грузии.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила Россию в основных парламентских полномочиях.

Политика
Новости

Распространители лотерей ожидают роста выручки до 58 млрд рублей к концу года

Ведомости
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По итогам 2019 г. распространители лотерей ожидают, что рынок вырастет на 20-30%, а совокупная выручка достигнет 58 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Снижение реальных доходов населения существенно не скажется на развитии этого рынка, уверены опрошенные изданием распространители. Сейчас россияне тратят на развлечения в сфере лотерей и игорного рынка не более 0,1% дохода, но уже через три года показатель может вырасти как минимум в два раза, а объем лотерейного рынка может превысить 100 млрд руб., цитирует газета прогноз компании «Infoline-аналитика».

С июля 2014 г.а в России разрешено проводить только государственные лотереи. Их организаторами стали Минспорт и Минфин. Оператором лотереи Минспорта является компания «Государственные спортивные лотереи», а «Спортлото» — это оператор лотерей Минфина. Распространителем обеих лотерей является ТК «Центр». У ТК «Центр» есть более 60 000 розничных пунктов и онлайн-супермаркет stoloto.ru. Ранее ТК «Центр» сообщал, что в 2014 г. в России всего 4% взрослого населения участвовало в лотереях, в 2018 г. их стало до 27%.

Лотерейный билет является импульсивной покупкой, к которым граждане больше склонны в розничных сетях. Кроме того, лотерейные билеты стали продаваться в отделениях «Почты России» и через мобильные приложения, что также повышает продажи, пишет газета.

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Украинская делегация может покинуть ПАСЕ, если Россию восстановят в правах

Ведомости
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Украинская делегация может покинуть заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если российскую делегацию восстановят в правах. Об этом написал в своем Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев. «Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать», — добавил он, охарактеризовав дебаты как «фестиваль лицемерия» и «компромисс с совестью».

24 июня ПАСЕ начала рассматривать резолюцию о восстановлении прав российской делегации после двухгодичного лишения полномочий. Резолюция была внесена членом ПАСЕ от Бельгии. Против восстановления прав России выступают делегации Грузии и Украины.

В тексте резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение растянулось на 9 часов до 25 июня.

В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

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По мотивам доклада Мюллера в США поставят в пьесу с участием звезд Голливуда

Ведомости
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Американская юридическая организация Law Works превратила доклад Мюллера о российском влиянии на выборы в США в пьесу из десяти актов. Адаптированный текст со сцены в Нью-Йорке прочтут и разыграют 20 актеров, в числе которых есть и звезды Голливуда: Сигурни Уивер («Чужой»), Кевин Кляйн («Рыбка по имени Ванда») и Закари Куинто («Звездный путь»). Об этом сообщают Reuters и CNN.

Над текстом произведения, которое получило название «Расследование: поиск правды в десяти актах»,  работал обладатель Пулицеровской премии Роберт Шенккан. Продюсерами пьесы стали представители семьи Дисней — Сьюзан Дисней Лорд, Эбигейл Дисней и Тимоти Дисней, отмечает агентство.

Law Works не только поставит пьесу, но и будет транслировать ее на своем сайте в 9 вечера по нью-йоркскому времени (4.00 мск). Постановка будет однократной. Часть звезд не будет участвовать в трансляции и заранее записали видеоролики своих выступлений. Например, так поступили обладательница «Золотого глобуса» Джулия Луи-Дрейфус (сериал «Сайнфелд») и исполнитель роли Люка Скайуокера («Звездные войны») Марк Хэмилл.

Это не первая попытка преобразовать доклад Мюллера в художественное произведение. Например, издательство IDW заявило о том, что превратит доклад в графический роман. Его напишет журналист Стив Дуин и оформит художник Шеннон Уилер. Кроме того, сам текст доклада Мюллера в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял в список литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, по версии New York Times, добавляет Reuters.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

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Политика
Новости

Мексика разместила почти 15 000 солдат на границе с США для сдерживания мигрантов

Ведомости
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Мексика разместила около 15 000 военнослужащих на границе с США, в северной части страны, для сдерживания потока мигрантов из Центральной Америки. Об этом журналистам сообщил министр обороны страны Луис Сандоваль, передает AFP.

Он отметил, что нелегальное пересечение границы — это административное правонарушение, а не преступление. Поэтому нелегалов задерживают и передают властям.

В начале июня Мексика под давлением президента США Дональда Трампа согласилась направить на южную границу 6000 бойцов Национальной гвардии для усиления контроля. Масштабы присутствия военных на северной границе не раскрывались.

Ранее Трамп похвалил Мексику за строгие иммиграционные законы. По его словам, мексиканские власти останавливают людей еще до того, как они приближаются к южной границе США.

Финансы
Новости

Бывшая сотрудница Baring Vostok подала иск к Аветисяну на 1,7 млрд рублей

Ведомости
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Миноритарий банка «Восточный» и бывшая сотрудница инвестфонда Baring Vostok Марина Ушакова подала иск в Арбитражный суд Амурской области к бывшему совладельцу банка «Юниаструм» Артему Аветисяну и экс-председателю правления банка Алле Цытович, сообщается на сайте суда.

Ушакова требует солидарно взыскать с Аветисяна и Цытович 1,66 млрд руб. В заявлении говорится, что «Юниаструм» незадолго до присоединения к «Восточному» в январе 2017 г. совершил несколько убыточных сделок на эту сумму.

В «Финвижн» Аветисяна удивились тому, что Ушакова называет эти сделки убыточными. Чистая прибыль по компаниям, доли в которых приобретались «Юниаструмом», составила 2 млрд руб. В «Финвижн» также назвали голословным обвинения в выводе активов, отметив, что они используются как инструмент давления на компанию, чтобы она отказались от своего права на пакет акций банка «Восточный».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison, структуру Baring Vostok, исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 18 июня опцион был исполнен.

Политика
Новости

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

Ведомости
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США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает Bloomberg.

США ограничат доступ Хаменеи к финансовым ресурсам. Санкции также коснутся членов администрации иранского лидера. Они будут введены против восьми командиров военно-морских сил, аэрокосмических и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции, уточняется в заявлении минфина США.

На прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник. В Иране заявили, что американский дрон пересек воздушное пространство Ирана. США утверждают, что он находился в международном воздушном пространстве.

После инцидента Трамп распорядился нанести удары по нескольким объектам в Иране, но в последний момент изменил свое решение. По словам президента США, в результате удара могли погибнуть 150 человек, что стало бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.

Политика
Новости

Грузия может потерять $750 млн из-за приостановки авиасообщения с Россией

Ведомости
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Ущерб Грузии из-за прекращения авиасообщения с Россией и остановки потока российских туристов может достичь 2,1 млрд лари (около $750 млн) за летний сезон. Об этом на пресс-конференции заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, передает ТАСС. По его оценкам, наибольшие потери понесет черноморское побережье Аджарии.

Бронь в Грузию отменяют в основном низкобюджетные туристы, отметил Алавердашвили. Те, кто пользуется премиум-классом, ищут альтернативные пути для приезда в страну.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне оказались на первом месте по количеству визитов. Они совершили более 172 000 визитов в страну в прошлом месяце.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.

Политика
Новости

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Ведомости
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Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп. По его словам, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.

Филипп подчеркнул, что французские компании привержены российскому рынку. Предположения о сокращении российско-французского взаимодействия не соответствуют действительности, добавил он.

Евросоюз 20 июня продлил на полгода экономические санкции против России и на год санкции за присоединение Крыма. Лидеры стран, входящих в союз, приняли это решение единогласно. В ЕС заявили, что занимают твердую позицию в вопросах целостности Украины и не признают присоединения полуострова к России.

Политика
Новости

Более 70 человек пострадали из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане

Ведомости
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В Казахстане в результате взрыва на складе боеприпасов пострадал 71 человек, сообщил глава национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, передает «Казинформ». Из них 23 самостоятельно обратились к врачам, 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.

Еще один человек погиб, в его автомобиль попал снаряд, уточнил в ходе брифинга глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По информации минобороны Казахстана, 24 июня на одном из арсеналов, расположенном рядом с гордом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно привело к разрыву части боеприпасов.

В связи со взрывом была объявлена чрезвычайная ситуация, жителей Арыси эвакуируют. Президент Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

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