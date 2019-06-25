Бизнес

Новости

«Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса

«Опора России» придумала, как увеличить вклад туристической отрасли в ВВП России с текущих 3,5% до 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации, направленное в Минэкономразвития. По данным газеты, организация предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество. Все эти меры «Опора России» просит включить в стратегию развития туризма до 2035 г.

В Минэкономразвития газете подтвердили наличие письма «Опоры России», уточнив, что предложенные ей меры сейчас изучаются и могут быть отражены в «дорожной карте» стратегии.

Минэкономразвития ранее заявляло, что ставит целью увеличить вклад туризма в ВВП России с 3,5% в 2018 г. до 6% в 2035 г. Также к 2035 г. Россия должна войти в топ-10 туристических направлений по рейтингу Всемирной туристской организации ООН. Пока Россия на 16-м месте в этом рейтинге: 24,6 млн иностранных туристов в 2018 г. Чемпионат мира по футболу не изменил этого места, турпоток вырос на 0,66% – в 2017 г. в России побывало 24,4 млн туристов.