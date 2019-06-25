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Заммэра Москвы Ликсутов впервые вошел в совет директоров «Аэрофлота»

В совете директоров «Аэрофлота» на 11 мест акционеры выдвинули 13 кандидатов. В том числе девять человек номинировало Росимущество, двоих – «Ростех» (госкорпорации принадлежит 3,5% акций) и одного – миноритарии. Государству принадлежат 51,17% «Аэрофлота», но так как на годовые собрания обычно приходит около 65% акционеров (на сегодняшнем собрании было 64%), то госпакета хватает на выбор восьми-девяти директоров.

По итогам голосования во вторник в совет впервые прошли выдвинутые Росимуществом вице-мэр Москвы по транспортному комплексу Максим Ликсутов и бывший министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка.

Они заменили в совете директора компании «Ренессанс брокер» Игоря Каменского и гендиректора лизинговой компании «Ростеха» – «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.

Также в совет были переизбраны гендиректор производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, министр транспорта Евгений Дитрих, спецпредставитель президента России Дмитрий Песков, зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, венчурный инвестор Василий Сидоров, бывший министр транспорта, а ныне гендиректор строительной компании ЛСР Максим Соколов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.