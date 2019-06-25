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IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».

Сейчас компания находится на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать. По словам Эрнтелла, это сложный процесс, необходимо учесть много факторов. Он также отметил, что пока непонятно, будут ли они это делать сами или в партнерстве с кем-то.

На этой неделе IKEA запускает в Москве первый магазин нового городского формата. В перспективе компания планирует открыть еще пять таких магазинов в пределах МКАД, добавил Эрнтелл.

Председатель совета директоров группы компаний Ingka, в которую входит IKEA, Патрик Энтони уже анонсировал запуск сервиса по аренде мебели в России в интервью «РИА Новости». Это отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, рассказал он. В Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше IKEA сейчас тестирует подобные проекты и планирует расширить их на 30 стран в 2020 г.