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Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

Совместное состояние сыновей бизнесмена Алексея Мордашова — Кирилла и Никиты — можно оценить в $1,7 млрд, это делает их возможными участниками рейтинга богатейших людей мира, пишет Bloomberg.

Мордашов передал 21 июня часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG на сумму $890 млн своим сыновьям — двадцатилетнему Кириллу и девятнадцатилетнему Никите. В феврале он передал им 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, доля оценивается в $780 млн.

Представитель Мордашова Анастасия Мишанина говорила «Ведомостям», что основная задача передачи акций в том, чтобы обеспечить преемственность поколений и ввести Кирилла и Никиту в курс дел, а также помочь им получить опыт в управлении портфелем.

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь». Ему также принадлежит онлайн-гипермаркет «Утконос» и «Лента». Издание указывает, что Мордашов — один из первых россиян, передающих свое состояние наследникам. «В серьезном масштабе в стране такое происходит впервые со времени до захвата власти большевиками», — пишет Bloomberg.

Forbes оценивал состояние Мордашова-старшего в $20,5 млрд.