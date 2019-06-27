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«Роснефть» подала заявку на регистрацию почти 30 товарных знаков со словом «цифровой»

«Роснефть» 20 июня подала заявку на регистрацию 29 товарных знаков со словом «цифровой», в том числе «цифровой шельф», «цифровой клиент» и «цифровое бурение», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

«Роснефть» регистрирует такие товарные знаки «на всякий случай», никаких проектов под эти товарные знаки нет, рассказал «Открытым медиа» сотрудник компании. Компания решила это сделать после того, как права на торговую марку «цифровое месторождение» получила «Газпром нефть».

«Газпром нефть» получила права на товарный знак «цифровое месторождение» в июле прошлого года. Тогда же она зарегистрировала товарные знаки «цифровая нефть» и «цифровая нефтяная компания», а в марте 2019 г. – «цифровой завод». 18 июня «Газпром нефть» подала заявку на регистрацию товарных знаков webneft и «вебнефть».

«Газпром нефть» в апреле 2018 г. сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию, которая предполагает создание IT-платформы и единой системы цифровых проектов. Годом ранее «Роснефть» приняла стратегию, при которой намерена в ускоренном темпе тиражировать цифровые решения как в добыче и переработке нефти, так и в ритейле.