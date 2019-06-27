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«Алроса» создаст площадку по борьбе с нелегальными синтетическими алмазами

«Алроса» запустила электронную площадку, на которой будет размещать цифровые паспорта бриллиантов: дату и место добычи, данные об огранщике, характеристики цвета и чистоты, рассказал директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев. По его словам, это позволит обезопасить потребителя от нелегальной синтетической продукции и привлечь более молодую аудиторию, для которой важны этические характеристики товара.

Мировое производство синтетических алмазов ювелирного качества составляет до 4 млн карат, из которых 80% (около 3 млн карат) реализуются на рынке нелегально, приводит данные Агуреев: «Из 3 млн карат синтетических алмазов получается 1,5 млн карат бриллиантов. Учитывая средний вес бриллианта в ювелирном изделии, например, обручальном кольце, на рынок попадает 3 млн единиц бриллиантовой продукции с синтетическими камнями, выдаваемыми за натуральные». Агуреев оценивает рынок нелегальной синтетики в 3% выручки рынка натуральных алмазов – $15–16 млрд. Таким образом потери отрасли оцениваются в $0,45 – $0,48 млрд.

«Проблемы возникают, когда синтетические алмазы продают под видом натуральных, обманывая потребителей. Эта ситуация недопустима, так как может подорвать доверие к ювелирным украшениям с бриллиантами в целом и повлиять как на продажи натуральных, так и синтетических бриллиантов», – пояснила «Ведомостям» партнер Bain & Company Ольга Линде.

«Алроса» – крупнейший производитель алмазов в мире. На долю российской компании приходится 26% мировой добычи алмазов. 25% «Алросы» принадлежит минимуществу республики, еще 8% – улусам Якутии.