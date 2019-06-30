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Миллиардер Гапонцев договорился о мировом соглашении с властями США

Ведомости
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Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США договорились заключить мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад». Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных судебной системы США.

Условия мирового соглашения в документе не приводятся, они должны быть согласованы в течение трех недель. «Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения», – говорится в базе данных.

Министерство финансов США в январе прошлого года опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в который включило российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В список попали 96 бизнесменов, в том числе и Гапонцев. Также в доклад были включены 114 высокопоставленных российских политиков. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

Гапонцев оспорил в суде включение его в «кремлевский доклад». Он подал иск в федеральный суд округа Колумбия против минфина США и его руководителя Стивена Мнучина.

Основатель IPG Photonics занимает 54-е место в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил состояние Гапонцева в $1,8 млрд. Кроме того, в сентябре прошлого года семья миллиардера заняла третье место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. Состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, частного инвестора, было оценено в $3,14 млрд. В 2017 г. их в рейтинге не было.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Недвижимость
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Эксперты назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

Ведомости
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Международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, результаты которого приводит «Российская газета», в среднем за прошлый год каждый россиянин должен был заплатить за коммунальные услуги по 17 936 руб., что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Регионом с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 г. стала Магаданская область. Как утверждается в исследовании, среднестатистический житель этого региона в прошлом году тратил на коммунальные услуги в среднем по 3511 руб. в месяц. На втором месте – Камчатский край (3420 руб. в месяц). Замыкает тройку Мурманская область (3003 руб.). Также в первую пятерку вошли Чукотский автономный округ (2774 руб.) и Московская область (2607 руб.).

Меньше всех за коммунальные услуги, согласно исследованию, платят жители Дагестана (в среднем 457 руб. в месяц). Второе место заняла Республика Тыва (478 руб.), на третьем – Ингушетия (488 руб.).

Где в России больше всего высокооплачиваемых работников

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Политика
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Трамп назвал легендарной встречу с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен сегодняшними переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Это был прекрасный день», – сказал Трамп журналистам после короткой встречи в демилитаризованной зоне на границе двух Корей (трансляцию вел телеканал CNN). «Это очень легендарно, никто такого не ожидал», – добавил президент США.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась. Президент подчеркнул, что с начала переговоров с Вашингтоном Пхеньян отказался от проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. На вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски ракет в КНДР без применения баллистических технологий, Трамп ответил, что ничего не имеет против, потому что «почти все испытывают такие ракеты».

Говоря об американских санкциях в отношении КНДР, Трамп отметил, что хотел бы их отменить, но пока они остаются в силе. В будущем, по его словам, ситуация может измениться.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сопровождавший Трампа в демилитаризованную зону, в свою очередь назвал сегодняшнюю встречу уникальной и исторической.

Трамп вместе с южнокорейским коллегой 30 июня посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это была первая в истории встреча США, КНДР и Южной Кореи на высшем уровне. Перед началом переговоров Трамп по приглашению Ким Чен Ына переступил через демаркационную линию, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США

Технологии
Новости

Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование Huawei

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование китайской Huawei. Об этом он сообщил на саммите G20 в японской Осаке. По словам Трампа, речь идет об оборудовании, не представляющем угрозы для национальной безопасности США.

Трамп также заявил, что США и Китай обсуждают возможность исключения Huawei из черного списка. «Мы говорим об этом», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, запретив ей, таким образом, покупать компоненты и технологии американских производителей. Кроме того, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Ранее компания Google, выполняя распоряжение администрации США, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг. В частности, Huawei лишилась доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.

Новости СМИ2
Политика
Новости

The Sun сообщила о бегстве жены премьера ОАЭ в Германию

Ведомости
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Супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля текущего года.

Как утверждает The Sun, женщина в начале года подала документы на развод, а затем покинула ОАЭ, взяв с собой около 31 млн фунтов стерлингов (около $39 млн). По неподтвержденным данным, принцесса запросила убежища у Германии. Вместе с ней страну покинули двое ее детей – 11-летняя дочь и семилетний сын.

Действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией, пишет The Sun. По информации издания, премьер Объединенных Арабских Эмиратов обращался к немецким властям с требованием выдать ему жену и детей, но получил отказ.

Подтверждения информации о побеге принцессы нет. Власти ОАЭ и Германии пока не комментировали ситуацию.

Согласно данным из открытых источников, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью короля Хусейна и единокровной сестрой короля Абдаллы II, который в настоящее время правит Иорданией. Замуж за правителя Дубая она вышла в апреле 2010 г.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что власти ОАЭ насильно удерживают в стране дочь правителя Дубая – 32-летнюю Латифу бинт Мухаммед Аль Мактум. В Абу-Даби опровергали эту информацию. Как утверждали правозащитники, принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Минфин назвал условие для выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Ведомости
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Россия не будет выплачивать задолженность по взносам в бюджет Совета Европы до тех пор, пока нет четкого графика, порядка и маршрута выплат, заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. До этого момента Москва никому ничего не должна, подчеркнул он.

Речи о том, чтобы погасить задолженность до 30 июня, не идет, добавил замминистра. «Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства», — пояснил Сторчак (его цитирует «Интерфакс»).

Для того чтобы выстроить график платежей, необходимо сначала «до копейки» рассчитать и задокументировать сумму, продолжил замминистра. Этим будет заниматься один из департаментов Минфина. Как только будет установлена сумма и составлен график платежей, Россия погасит задолженность. Сторчак не исключил, что это может быть единовременный платеж.

На этой неделе России были возвращены все полномочия в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В декларации, подтверждающей это, содержался пункт, согласно которому Москва должна выплатить все необходимые взносы в бюджет Совета Европы. Россия не платила членские взносы в 2016-2018 гг.

Ранее замруководителя делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Москва будет возвращать долг, но в какой период и какими траншами, должен решить Минфин. Источник в делегации сообщил «Интерфаксу», что задолженность составляет порядка 85 млн евро.

Политика
Новости

Япония упростит визовый режим для бизнесменов и студентов из России

Ведомости
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Япония с сентября текущего года смягчит визовый режим для российских бизнесменов и студентов некоторых вузов, сообщил премьер Синдзо Абэ на пресс-конференции в Осаке. По его мнению, эта мера будет способствовать дальнейшему развитию российско-японских отношений.

Что касается упрощенного визового режима для студентов, то он будет действовать для учащихся 465 вузов, уточнил Абэ. Такая мера позволит расширить контакты между молодежью России и Японии, добавил премьер.

Кроме того, Абэ сообщил, что согласовал с Путиным посещение бывшими японскими жителями Южных Курил мест захоронений их родственников в августе или сентябре этого года.

Встреча Путина и Абэ состоялась на полях саммита «большой двадцатки» в японской Осаке. Стороны договорились и дальше продвигать вперед переговорный процесс по мирному договору, чтобы устранить разногласия по проблеме 70-летней давности.

Мировые лидеры приехали на саммит G20 в Осаке

Политика
Новости

Полиция задержала подозреваемых в подделке подписей для выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Полицейские задержали подозреваемых в подделке подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщил столичный главк МВД.

Полиция действовала по заявлению законного представителя москвича, который сообщил, что в его квартире на Шелепихинской набережной находятся посторонние люди. Выехавшие на место полицейские установили, что граждане, которые находились в квартире, занимались фальсификацией подписей, говорится в сообщении МВД.

Имена задержанных и их число не называются. Также не сообщается, в пользу какого кандидата подделывались подписи.

Накануне столичный штаб политика Алексея Навального сообщил, что обнаружил в Москве штаб, который подделывал подписи для выборов в Мосгордуму. «Десяток молодых ребят сидели, и пуская листы по кругу по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов в Мосгордуму – от единоросса [Алексея] Ретеюма до яблочника [Сергея] Митрохина», – написал в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. Он пообещал, что материалы об этом штабе будут переданы в Следственный комитет России и Центризбирком.

Митрохин назвал случившееся провокацией. «Леонид Волков сообщил мне, что обнаружена целая "фабрика" по изготовлению фальшивых подписей "за меня". Кто этим всем занимается, сейчас пока точно не ясно», – написал Митрохин в Faceboоk. Он выразил надежду на то, что СКР поможет разобраться в ситуации.

Бизнес
Новости

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Ведомости
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Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. Соответствующий договор был подписан на саммите G20 в Осаке в присутствии президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент «Ведомостей».

«Только что было достигнуто соглашение об участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ – 2"», – сказал на итоговой пресс-конференции Абэ. Путин отметил, что инвестиции в проект со стороны консорциума Mitsui и Jogmec составят почти $3 млрд.

По условиям договора японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 млн т сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ – 2», говорится в сообщении на сайте «Новатэка». Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

Японский консорциум входит в «Арктик СПГ – 2» почти на таких же условиях, какие были у других акционеров проекта, сказал журналистам председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Он подтвердил намерение российской компании оставить себе 60% «Арктик СПГ – 2».

Ранее в проект уже были привлечены французская Total и китайские корпорации CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая из них получила по 10%. Таким образом, состав акционеров сформирован. В марте 2019 г. «Новатэк» получил прибыль от продажи доли 10% в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб.

Проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 г. компания вышла на международный рынок в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». «Новатэк» является публичной компанией, его акции котируются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже.

Бизнес
Новости

Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

Ведомости
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В условиях неопределенности на мировом рынке нефти скоординированные действия производителей являются ключевым фактором для обеспечения стабильности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Таким образом он прокомментировал итоги переговоров президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

То, что Москва и Эр-Рияд договорились о продлении соглашения ОПЕК+, в очередной раз подтверждает стремление стран обеспечить стабильность мирового нефтяного рынка, отметил Новак.

Ранее Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии в Осаке были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам президента, при продлении соглашения речь будет идти о сокращении добычи нефти в объеме, согласованном ранее. Срок, на который будут продлены договоренности, пока обсуждается, это могут быть шесть или девять месяцев.

Срок действия текущего соглашения о сокращении добычи нефти истекает в конце июня. Страны ОПЕК+ будут принимать решение о судьбе сделки на ближайшие месяцы на встрече в Вене 1–2 июля.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Путин объяснил свое отношение к либерализму и ЛГБТ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке разъяснил свою позицию по поводу либеральной идеи и обозначил отношение к ЛГБТ-сообществу.

Накануне саммита Путин дал интервью Financial Times, в котором заявил, что либеральная идея устарела. На это ему ответил председатель Европейского совета Дональд Туск, который заявил, что устарели авторитаризм и культ личности, несмотря на то что они могут казаться эффективными. В том же интервью Путин заявил, что ничего не имеет против геев, но ему многие вещи кажутся избыточными. На это отреагировал британский музыкант и певец Элтон Джон. Он обвинил Путина в лицемерии, поскольку российские прокатчики подвергли цензуре фильм «Рокетмен», посвященный описанию жизни артиста. Они удалили все упоминания о том, что Элтон Джон состоит в браке с мужчиной и воспитывает с ним двоих сыновей.

Путин выразил удивление, что обычное «проходное» интервью вызвало такой резонанс. Он отметил, что некоторые лидеры стран обсуждали с ним поднятые в интервью темы. Путин отметил, что либеральная идея многогранна и в целом привлекательна, но включает в себя определенное отношение к экономике и вопросам миграции, с которыми президент не согласен. В качестве примера он привел информацию о том, что в некоторых европейских странах девочкам запрещают надевать юбки в школу в целях безопасности. Как это связано с мигрантами, президент не уточнил. «Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния?» – сказал он. «Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что эта либеральная идея – она начинает поедать сама себя», – добавил Путин.

Президент также назвал Элтона Джона гениальным музыкантом, который заблуждается в своей оценке ситуации вокруг прав геев в России. «У нас очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное и абсолютно непредвзятое», – заявил он и подчеркнул, что запрет на пропаганду гомосексуализма направлен только на защиту интересов несовершеннолетних. «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое», – заявил президент. Он сказал, что ЛГБТ-сообщество довольно агрессивно навязывает свою точку зрения большинству, что не является правильным подходом. «Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Надо уважать всех», – сказал Путин.

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Политика
Новости

Путин поручил возобновить консультации с США по продлению СНВ-3

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову возобновить консультации по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Аналогичное поручение Трамп дал госсекретарю Майку Помпео.

«Приведут ли эти консультации к продлению СНВ-3, я пока не знаю», – заявил Путин. Он отметил, что обсуждал с Трампом ситуацию с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, которая стала причиной отмены встречи в прошлый раз. «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – добавил Путин. Он пояснил, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства.

Также Путин отметил, что зафиксировал интерес американского бизнеса к улучшению торговых связей с Россией.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США. Ранее Путин говорил, что мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги