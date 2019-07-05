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«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево Хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров. «Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, гендиректор общества», — отмечается в сообщении ведомства. «Ведомости» ожидают комментария от аэропорта «Шереметьево».

Решение об увольнении принято после вынесения прокуратурой представления руководству аэропорта. Сейчас в аэропорту продолжает работать комиссия транспортной прокуратуры. Члены комиссии проверяют соблюдение требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров.

«Одновременно в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличена штатная численность работников», — уточняется в сообщении. Число сотрудников, задействованных в обработке багажа, увеличено более чем на 200 человек. К обслуживанию багажа дополнительно привлечены 300 сотрудников партнерских компаний, еще 500 кандидатов уже отобраны для трудоустройства, говорится в сообщении. Проверки проходят по всем поступившим от пассажиров жалобам, отметила прокуратура. На сегодняшний день возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В конце июня у «Шереметьево хэндлинг» возникли сложности с обработкой багажа. 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не было отправлено по назначению, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний, летающих из «Шереметьево». Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, уточнили они. Проблемы с обслуживанием багажа в «Шереметьево» наблюдались и в конце мая. Прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа. В те дни аэропорт не успевал отправить около 2000 единиц багажа в сутки, говорили «Ведомостям» сотрудники авиакомпаний. Проблема возникла после того, как крупнейший клиент аэропорта — «Аэрофлот» — перестал самостоятельно обрабатывал багаж своих пассажиров. С открытием в мае прошлого года терминала В багаж в нем стала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг». По договоренности с «Аэрофлотом» эта компания постепенно перенимала на себя функции по обслуживанию багажа «Аэрофлота» и в других терминалах «Шереметьево». «Шереметьево хэндлинг» необходимо было увеличить штат грузчиков, но она не успела это сделать.