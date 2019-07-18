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«Яндекс.Такси» подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сделку по приобретению активов группы компаний «Везет», передает «Интерфакс».

«Яндекс.Такси» 15 июля объявила, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. На сделку может потребоваться около $187 млн — в такую сумму оценивается приобретение программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что сделку удастся закрыть до конца года, если ее одобрит ФАС.

Mail.ru Group после объявления о сделке заявила, что «Яндекс.Такси» и «Везет» должны получить разрешение на выкуп активов, но пока не сделали этого. У Mail.ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы «Везет» по условиям предоставления последней конвертируемого займа в июне 2018 г. Пресс-служба группы компаний «Везет» в свою очередь заявила, что не нарушает условий предоставления займа этой сделкой.

РБК ранее называл основными юрлицами ГК «Везет» ООО «Фастен рус» и ООО «Столица ДС». Бенефициар обоих юрлиц – кипрская Fasten Cy Limited. По данным кипрского реестра, у структур UFG суммарно 33,81% в кипрской компании, она крупнейший акционер. «Везет» называет себя одним из крупнейших агрегаторов заказа такси и работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа создана в 2017 г. после объединения сервисов Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»).

«Везет» последние годы искала инвестиции. В 2018 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о планах «Везет» привлечь $200 млн на развитие. «Интерфакс» сообщал, что предварительно инвестиции обсуждались с SoftBank, Rakuten, Kingdom Holding и Daimler. РБК сообщал о переговорах с Mail.ru Group, а также с автопроизводителями («АвтоВАЗ» и Renault-Nissan) и «Вымпелкомом». Акционеры «Везет» были нацелены на выход из актива, говорил в свою очередь источник «Ведомостей», близкий к ним.