Мосгорсуд не отпустил из СИЗО бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО бывшего бенефициара Антипинского НПЗ и владельца New Stream («Новый поток») Дмитрия Мазурова, обвиненного в мошенничестве, передает «Интерфакс». Предприниматель останется под стражей до 12 сентября. Мазуров не признает вины.
В принадлежащей ему компании New Stream считают необоснованным принятое судом апелляционной инстанции решение. «Действующее уголовно-процессуальное законодательство запрещает применение стражи в качестве меры пресечения по делам, связанным с предпринимательской деятельностью», – отмечается в сообщении.
Мазуров был арестован 15 июля на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Руководство НПЗ также заявило в правоохранительные органы о мошенничестве со стороны Мазурова и бывшего гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко, который, по данным СК, скрылся за границей.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов. Кроме того, банк уверен, что с Антипинским НПЗ заключались договоры на нерыночных условиях. Сбербанк обвинил Мазурова в том, что его действия снизили платежеспособность НПЗ и привели к остановке предприятия.