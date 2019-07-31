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Чистая прибыль концерна Airbus выросла на 141%

Концерн Airbus в первом полугодии 2019 г. увеличил чистую прибыль на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,197 млрд евро, говорится в отчетности компании. Выручка компании за этот период увеличилась на 24% до 30,87 млрд евро. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,54 евро с 0,64 евро.

«Результаты за первое полугодие главным образом связаны с ускорением производства самолетов семейства A320 и переходом на более мощные самолеты NEO», – заявил гендиректор авиаконцерна Airbus Гийом Фори, чьи слова приводятся в сообщении. В текущем году компания планирует поставить покупателям от 880 до 890 коммерческих самолетов.

Отмечается, что чистая прибыль концерна во II квартале выросла в 5,4 раза до 1,16 млрд евро. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,49 евро против 0,27 евро годом ранее. Выручка при этом выросла на 23% до 18,32 млрд евро.

Рост чистой прибыли во II квартале компания в своем отчете объясняет положительным влиянием переоценки финансовых инструментов и снижением эффективной налоговой ставки.

Airbus состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. В компании работают более 136 000 человек.