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Самый большой в России молочный комплекс начали строить в Пензенской области

В Сердобском районе Пензенской области началось строительство самого большого в России молочного комплекса замкнутого цикла на 5200 голов, сообщили в пресс-службе «Русмолко». Компания вложит в этот проект 4,5 млрд руб. в течение трех лет.

Комплекс будет построен на площади 67 га, где разместят семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок и склады хранения кормов. Проект будет реализован в два этапа. Первую очередь планируется ввести в IV квартале 2019 г., вторую – в IV квартале 2020 г.

«Русмолко» ожидает, что новый молочный комплекс позволит компании нарастить суточный надой с 255 до 436 т и достигнуть показателя валового надоя 160 000 т молока в год. По итогам 2018 г. валовый надой молока составил 85 000 т.

«Русмолко» – один из крупнейших производителей молока в России. Под управлением компании находится 156 235 га, что делает ее одним из крупнейших в стране владельцев сельхозземель. В июле основатель «Русмолко» Наум Бабаев продал остававшийся у него блокпакет сингапурской Olam International, которая с 2012 г. владеет 75% акций компании.