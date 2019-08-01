Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд
Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.
Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.
Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отметил Forbes. В 2017 г. сообщалось, что Безос намерен каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы финансировать свою компанию Blue Origin, ориентированную на исследование космоса.
В июле Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни. При разводе она получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило Маккензи Безос занять 23-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $37,5 млрд.
Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира: его состояние на 1 августа оценивалось в $117 млрд.
Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год
Состояние: $131 млрд
Источник состояния: Amazon
Гражданство: США
Состояние: $96,5 млрд
Источник состояния: Microsoft
Гражданство: США
Состояние: $82,5 млрд
Источник состояния: Berkshire Hathaway
Гражданство: США
Состояние: $76 млрд
Источник состояния: LVMH
Гражданство: Франция
Состояние: $64 млрд
Источник состояния: телекоммуникационная индустрия
Гражданство: Мексика
Состояние: $62,7 млрд
Источник состояния: Zara
Гражданство: Испания
Состояние: $62,5 млрд
Источник состояния: индустрия разработки программного обеспечения
Гражданство: США
Состояние: $62,3 млрд
Источник состояния: Facebook
Гражданство: США
Состояние: $55,5 млрд
Источник состояния: Bloomberg LP
Гражданство: США
Состояние: $50,8 млрд
Источник состояния: Google
Гражданство: США
Состояние: $50,5 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Гражданство: США
Состояние: $50,5 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Гражданство: США
Состояние: $50 млрд
Источник состояния: нефтехимия, нефть и газ
Гражданство: Индия
Состояние: $49,8 млрд
Источник состояния: Google
Гражданство: США
Состояние: $49,3 млрд
Источник состояния: L'Oreal
Гражданство: Франция
Состояние: $44,6 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $44,4 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $44,3 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $41,2 млрд
Источник состояния: Microsoft
Гражданство: США
Состояние: $38,8 млрд
Источник состояния: интернет медиа
Гражданство: Китай