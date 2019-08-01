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Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток

Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.

Сеть была признана судом виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Пресс-секретарь суда уточнила, что в период приостановки деятельности Healthy Food должна провести работы по устранению нарушений.

В середине июля произошло массовое отравление сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. В больницу поступили 37 человек с симптомами отравления, всего пострадали более 90 человек. У большинства госпитализированных врачи обнаружили сальмонеллез. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку комбината компании и выявили многочисленные нарушения (просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска). Роспотребнадзор во время расследования остановил производство на юго-востоке Москвы, закрыл два кафе, опечатал 48 вендинговых автоматов. Всего из оборота было изъято 3 т сырья и готовой продукции.

Основатель Healthy Food Дмитрий Пронин 16 июля заявил «Ведомостям», что не видит фактов, связывающих продукцию компании и ухудшение состояния здоровья людей. По его словам, ситуация стала неожиданностью.