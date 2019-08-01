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Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток

Ведомости
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Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.

Сеть была признана судом виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Пресс-секретарь суда уточнила, что в период приостановки деятельности Healthy Food должна провести работы по устранению нарушений.

В середине июля произошло массовое отравление сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. В больницу поступили 37 человек с симптомами отравления, всего пострадали более 90 человек. У большинства госпитализированных врачи обнаружили сальмонеллез. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку комбината компании и выявили многочисленные нарушения (просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска). Роспотребнадзор во время расследования остановил производство на юго-востоке Москвы, закрыл два кафе, опечатал 48 вендинговых автоматов. Всего из оборота было изъято 3 т сырья и готовой продукции.

Основатель Healthy Food Дмитрий Пронин 16 июля заявил «Ведомостям», что не видит фактов, связывающих продукцию компании и ухудшение состояния здоровья людей. По его словам, ситуация стала неожиданностью.

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Ростуризм попросил увеличить срок электронных виз для иностранцев до 16 суток

Ведомости
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в правительство с предложением увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней. Об этом сообщает «Интерфакс-туризм» со ссылкой на советника Догузовой Дмитрия Горина. По его словам, данная мера позволит увеличить турпоток в Россию на 30-40%. «Ведомости» направили запрос Догузовой о готовящейся инициативе.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Эксперимент был признан успешным. Подобную практику распространили и на Калининградскую область. С 1 июля  жители 53 стран получили право оформить 8-дневную электронную визу для пребывания в регионе. А в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Срок пребывания по ним также составит восемь дней.

Также Горин отметил, что Ростуризм планирует расширить программу субсидирования туроператоров за привлечение в страну иностранных туристов. В мае правительство утвердило правила предоставления таких субсидий из федерального бюджета. Базовый размер субсидии составляет 1200 руб. за каждого иностранного туриста. Эти туристы должны прибыть из перечня стран, который приводится в документе. Туроператорам доплатят за туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании, Республики Корея, Испании, Японии и Индии. Размер субсидии может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться. Однако максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, не будет превышать 5 млн руб.

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Бизнес
Новости

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Ведомости
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Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные участников рынка, занимающих 80%-ную долю на нем. Рост замедлился: в I квартале рынок увеличился на 13%. «Инвестиционная активность на рынке ниже уровня, необходимого для замены устаревшего парка техники», – комментирует председатель профильного комитета АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов.

Крупнейший на рынке сегмент гусеничных экскаваторов вырос во II квартале на 1%. Наибольший рост зафиксирован в сегменте колесных погрузчиков – на 27%, а сильнее всего упали продажи карьерных самосвалов – на 32%. «Среди основных причин такого снижения – негативная динамика мировых цен на уголь (угледобывающие предприятия являются крупнейшими потребителями этих машин)», – поясняет Комов.

Во втором полугодии 2019 г. АЕБ прогнозирует сохранение текущих трендов рынка дорожно-строительной и спецтехники.

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Технологии
Новости

Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные

Ведомости
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Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского. Деньги были перечислены 26 июля, уточнил он.

Суд назначил штраф в апреле, Twitter пытался его оспорить. Представитель компании заявляла тогда, что Twitter не является российской компанией и поэтому к нему не должно применяться законодательство России.

Закон о локализации персональных данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории России, вступил в силу в сентябре 2015 г. За несоблюдение этого требования в 2016 г. Таганский суд заблокировал в России соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор обсуждает выполнение требования о локализации с Facebook и Twitter с конца 2015 г.

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Политика
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МИД оценил итоги независимого расследования гибели журналистов в ЦАР

Ведомости
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Министерство иностранных дел России прокомментировало ход расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). В июле прошлого года в ЦАР погибли трое россиян: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнер» по заказу медиапроекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Медиапроект Ходорковского связывает «Вагнер» с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов», – отмечают в МИДе. Министерство подчеркивает, что посольство ЦАР в Москве «было введено в заблуждение» относительно истинной цели визита группы и выдало журналистам туристические визы, поэтому они работали в ЦАР без аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки. Военно-тренировочный лагерь Беренго, в который должны были проникнуть журналисты, является «особо охраняемым государственным военным объектом» с регламентированным посещением. Если бы журналисты в него попали, они могли бы быть обвинены в шпионаже, отмечает МИД. По данным министерства, у журналистов также были поддельные документы волонтеров ООН, которые позволили ввести в заблуждение и правоохранительные органы ЦАР.

В августе 2018 г. Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями. Ходорковский подчеркнул, что не снимает с себя часть ответственности за гибель журналистов: «Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею отношение к произошедшему». Тогда же он нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц.

Другой проект Ходорковского – центр «Досье» – 30 июля сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, в котором не согласился с официальной версией правоохранительных органов, что убийство было совершено «группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски», с целью ограбления, и привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.

Генеральная прокуратура ЦАР 26 июля опубликовала заявление, в котором указывается, что проводимое «следствие значительно продвинулось» и в ближайшее время его результаты станут доступны общественности. Личные вещи погибших переданы в распоряжение Следственного комитета России. По факту гибели журналистов было заведено уголовное дело.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Greenpeace передала в Госсовет России петицию о пожарах в Сибири

Ведомости
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Российское отделение Greenpeace передало в Государственный совет России петицию о лесных пожарах в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба организации. На момент публикации документ подписали 333 279 человек.

В петиции содержатся три требования: направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не допустить повторения ситуации.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

На сайте Change.org опубликована еще одна петиция, связанная с лесными пожарами. Ее авторы требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири. Петицию подписали 868 953 человека.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

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Бизнес
Новости

Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

Ведомости
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.

Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.

Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отметил Forbes. В 2017 г. сообщалось, что Безос намерен каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы финансировать свою компанию Blue Origin, ориентированную на исследование космоса.

В июле Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни. При разводе она получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило Маккензи Безос занять 23-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $37,5 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира: его состояние на 1 августа оценивалось в $117 млрд.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

Недвижимость
Новости

КС встал на сторону дачников в споре с «Газпромом»

Ведомости
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Судья Конституционного суда (КС) Гадис Гаджиев вступился за дачников, которые спорят с нефтегазовыми компаниями и операторами трубопроводов из-за массового сноса дач, построенных вблизи объектов этих компаний, передает телеканал «Дождь». Гаджиев предложил включить в Земельный кодекс норму, гарантирующую владельцам таких дач компенсации. Участки были предоставлены под садоводство и огородничество еще в РСФСР, возводить дома на них было разрешено законами, правилами и СНиПами, которые действовали в то время, а «дачная амнистия» позволила владельцам оформить право собственности на свои постройки, решил КС. До конца 2019 г. правительство России должно внести в Госдуму законопроект о том, кто и в каком соотношении должен возмещать убытки граждан, говорится в постановлении суда №26-П от 3 июля.

По информации «Дождя», иски к дачникам, чьи участки находятся в защитных зонах магистральных трубопроводов, подали «Газпром», «Транснефть» и «Лукойл». Сами дачники признавались, что узнавали о том, что их постройки находятся в опасном соседстве с трубопроводами, только после получения исков, отмечает телеканал. В спорах суды встают на сторону бизнеса, считая, что подобные постройки вне зависимости от ранее действовавших норм должны быть принудительно снесены.

Вопрос, за чей счет должны быть снесены постройки, до сих пор оставался открытым. По 342-ФЗ от 3 августа 2018 г. («О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ») компании должны заключать с собственниками соглашения по выкупу объектов и выплате компенсаций, однако эта норма распространяется только на защитные зоны, установленные лишь после вступления закона в силу. Как компенсировать убытки владельцам дач в «старых» защитных зонах, законодатели до сих пор не решили, поэтому возмещения владельцам дач в массе не выплачивались ни монополистами, ни муниципалитетами. Граждане также не сносили дома и сталкивались с судебными приставами.

Политика
Новости

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Ведомости
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Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры провел эксперимент, выявивший ценности осужденных за коррупционные преступления, сообщила на форуме «Вместе против коррупции» сотрудник НИИ Наталья Ратинова.

В рамках эксперимента специалисты НИИ опрашивали бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупцию. Ответы сравнивали с результатами опроса законопослушных государственных служащих. В процессе исследования использовались различные инструменты: тесты, глубинные интервью, проективная методика. Испытуемым не было известно о цели исследования. «Результат был парадоксальным», – отметила Ратинова. Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.

Она подчеркнула, что у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». При этом меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного». Кроме того, по результатам исследования, и законопослушные чиновники, и коррупционеры мало ценят закон и власть. «Низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование, – это достаточно тревожно», – заметила Ратинова.

В интервью испытуемые говорили о существовании «неких правил игры», которых следует придерживаться, так как это является гарантией безопасности. Эксперты также пришли к выводу, что склонность к коррупции никак не связана с особенностями личности, а зависит скорее от ценностей организации, в которую приходят работать люди.

В декабре 2018 г. Генпрокуратура представила среднестатистический портрет коррупционера, который также был разработан по результатам исследования ведомственного НИИ. В основном коррупционные преступления совершают в России мужчины с высшим образованием, средний возраст взяточника составляет 40 лет. Согласно исследованию, коррупционеры чаще всего коммуникабельны, эмоционально устойчивы, готовы много работать и обладают высокой степенью самоконтроля.

Бизнес
Новости

Самый большой в России молочный комплекс начали строить в Пензенской области

Ведомости
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В Сердобском районе Пензенской области началось строительство самого большого в России молочного комплекса замкнутого цикла на 5200 голов, сообщили в пресс-службе «Русмолко». Компания вложит в этот проект 4,5 млрд руб. в течение трех лет.

Комплекс будет построен на площади 67 га, где разместят семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок и склады хранения кормов. Проект будет реализован в два этапа. Первую очередь планируется ввести в IV квартале 2019 г., вторую – в IV квартале 2020 г.

«Русмолко» ожидает, что новый молочный комплекс позволит компании нарастить суточный надой с 255 до 436 т и достигнуть показателя валового надоя 160 000 т молока в год. По итогам 2018 г. валовый надой молока составил 85 000 т.

«Русмолко» – один из крупнейших производителей молока в России. Под управлением компании находится 156 235 га, что делает ее одним из крупнейших в стране владельцев сельхозземель. В июле основатель «Русмолко» Наум Бабаев продал остававшийся у него блокпакет сингапурской Olam International, которая с 2012 г. владеет 75% акций компании.

Бизнес
Новости

ФАС одобрила покупку Рефтинской ГРЭС «Кузбассэнерго»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании) о покупке Рефтинской ГРЭС у компании «Энел Россия» (входит в итальянскую Enel), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева. Пр этом ФАС предписала «Кузбассэнерго» не допускать значительного повышения цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт.

В июне «Энел Россия» сообщила о подписании договора о продаже станции за сумму не менее 21 млрд руб. без учета НДС. Акционеры компании одобрили сделку. Полученные средства пойдут на выплату долга и инвестиции, но компания рассмотрит и другие варианты, сообщил представитель «Энел Россия» в среду.

«Энел Россия» планирует закрыть сделку до конца этого года. После этого компания будет арендовать и эксплуатировать станцию еще от шести до двенадцати месяцев, пока новый владелец не получит необходимые лицензии и разрешения.

Финансы
Новости

У компании «Открытие брокер» сменится гендиректор

Ведомости
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Генеральный директор «Открытие брокера» Валерия Авксентьева, работавшая в группе с 2005 г., покидает компанию, сообщил ее представитель.

Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Крекотень, который до этого занимал должность первого заместителя Авксентьевой. Он работает в «Открытие брокере» с 2006 г. и ранее возглавлял департамент маркетинга и продаж.

В новой должности Крекотень будет отвечать за формирование и реализацию стратегии бизнеса «Открытие брокера», направленной на выход в тройку лидеров рынка к концу 2021 г. «Перед нами стоит амбициозная цель – войти в тройку лидеров российского инвестиционного бизнеса. И я считаю, что наша команда способна в кратчайшие сроки продемонстрировать необходимый результат», – передал он через пресс-службу.

Среди других целей «Открытие брокера» в ближайшее время – развитие цифровых каналов продаж с фокусом на состоятельных клиентах, повышение автоматизации бизнес-процессов, а также продолжение продуктовой интеграции с банком «Открытие», перечисляет представитель компании.

«Открытие брокер» работает на рынке инвестиционных услуг с 1995 г. и входит в состав группы банка «Открытие». По данным Московской биржи за июль 2019 г., группа находилась на шестом месте по числу зарегистрированных клиентов и обслуживала более 206 000 человек.

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