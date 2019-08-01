Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные участников рынка, занимающих 80%-ную долю на нем. Рост замедлился: в I квартале рынок увеличился на 13%. «Инвестиционная активность на рынке ниже уровня, необходимого для замены устаревшего парка техники», – комментирует председатель профильного комитета АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов.
Крупнейший на рынке сегмент гусеничных экскаваторов вырос во II квартале на 1%. Наибольший рост зафиксирован в сегменте колесных погрузчиков – на 27%, а сильнее всего упали продажи карьерных самосвалов – на 32%. «Среди основных причин такого снижения – негативная динамика мировых цен на уголь (угледобывающие предприятия являются крупнейшими потребителями этих машин)», – поясняет Комов.
Во втором полугодии 2019 г. АЕБ прогнозирует сохранение текущих трендов рынка дорожно-строительной и спецтехники.