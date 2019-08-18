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Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты лайнером Boeing 737 Max

Авиакомпании возобновили продажу билетов на перелеты самолетом Boeing 737 Max, несмотря на то, что лайнер пока официально не допущен к полетам, сообщает The Times. По данным издания, немецкая TUI, американская United Airlines и другие авиакомпании уже запланировали на ноябрь и декабрь 32 600 рейсов и использованием лайнеров Max 8 и Max 9.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет должен пройти все необходимые испытания.

Авиакатастрофа в Эфиопии