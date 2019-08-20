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«Коммерсантъ»: фуд-молл «Депо» ищет в Москве место под аналогичный проект

Фуд-молл «Депо» ищет помещение в Москве под аналогичный проект. Об этом «Коммерсанту» сообщил один из консультантов на рынке недвижимости.

По словам источника на ресторанном рынке, речь идет о 10-12 тыс. кв. м в здании на Шлюзовой набережной вблизи ресторана Paulaner. О том, что под новый проект «Депо» ищут новую площадку, знает и основатель фуд-холла StrEat Максим Попов. Площадка на Шлюзовой набережной — единственная территория в районе Павелецкой, которая подходит под формат фуд-молл, говорит он.

Развитием «Депо» занимается ресторатор Алексей Васильчук, владелец сети «Чайхона №1». Основной собственник — группа «Сигма Инвест», контролируемая «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева. Открытием фуд-молла на Павелецкой «Сигма Инвест» будет заниматься также совместно с Алексеем Васильчуком, отметил источник «Коммерсанта», добавив, что инвестиции ресторатора минимальны.

Пресс-служба «Депо» не ответила на запрос. Связаться с представителями «Киевской площади» и Васильчуком «Коммерсанту» не удалось.