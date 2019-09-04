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Китайский инвестор построит на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола

Компания Sherwood Energy, зарегистрированная в Гонконге, заключил с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) соглашение о реализации проект переработки газа. Об этом «Коммерсанту» сообщила руководитель направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасия Набатчикова.

По ее словам, подписание запланировано на Восточном экономическом форуме. На первой стадии предполагается создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян Хабаровского края, рассказала Набатчикова. Ресурсная база — месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аня по новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год, отметила она. По оценке «Коммерсанта», протяженность гаозпровода составит около 1,2 тыс. км.

Стоимость проекта оценивается в 740 млрд руб., подчеркнула Набатчикова. Эта сумма включает 250 млрд руб. на разведку и разработку месторождений, 150 млрд руб. — на газопровод, на завод по выпуску метанола — 300 млрд руб. и еще 40 млрд руб. — на инфраструктуру в Аяне.

Sherwood Energy — «дочка» китайской Sirius Holding. Последняя подтвердила планы по проекту. Руководитель совета директоров Sirius Жань Тао сообщил, что ресурсной базой на первом этапе станут месторождения «Туймааданефтегаза» и «ГДК Ленск-газ» (первым — под контролем Sirius, второй — властей Якутии). Sirius рассчитывает на объемы газа других недропользователей Западной Якутии, которые оказались за пределами трубопрвода «Сила Сибири», подчеркнул Тао.