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На буклетах ВЭФа вместо моста на остров Русский напечатали фото моста в Бангкоке

На буклетах и другой сувенирной продукции Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, вместо фотографии моста на остров Русский ошибочно изображен мост, расположенный в Бангкоке, сообщил Минпромторг на официальной странице в Instagram.

«Друзья, мы признаем ошибку – на буклетах и другой сувенирной продукции... по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке», – уточнили в ведомстве. Минпромторг поблагодарил гостей мероприятия, указавших на ошибку, и пообещал исправить «досадное недоразумение». »Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФа», – отметили в ведомстве.

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Пятый Восточный экономический форум открылся на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 4 сентября. Он проработает до 6 сентября. Его организатором является «Росконгресс». В нем принимают участие около 8200 человек из 65 стран.