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Власти Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на озере Байкал, говорится на сайте региональной администрации. Новые правила должны снизить экологические нагрузки, негативное воздействие туризма на природу. Как отмечается в сообщении, ранее таких правил не существовало. На их разработку ушло около полутора лет.

Согласно утвержденному документу, в центральной части Байкальского региона теперь разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. «Для каждой из них определены тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, рекреационная нагрузка», – отметили в пресс-службе. Приоритет будет отдаваться экологическому туризму.

Помимо этого правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов для участников туристской деятельности, ее мониторинг, создание приложений с информацией о рекреационных зонах, маршрутах, объектах инфраструктуры, а также правовых ограничениях.

В конце июня спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал для того, чтобы сократить количество мусора на берегах озера. «Байкал вызывает все больше беспокойства», – заявил он на Всероссийском водном конгрессе. После закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината промышленные сбросы в озеро практически не поступают, однако поступление бытовых отходов увеличивается «непомерными темпами». По словам Иванова, на Байкал приезжают миллионы туристов. На берегу озера «как грибы» строят небольшие гостиницы, но не одна из них не имеет очистных сооружений. Рано или поздно придется ограничить приток туристов, утверждал Иванов.