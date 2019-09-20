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«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон, говорится на официальном сайте футбольного клуба. «Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», – говорится в сообщении. На сайте клуба также появилось видео с игрой Мамаева на поле. Помимо неприятных моментов в памяти болельщиков останутся и «эти моменты», отметили в клубе, добавив, что в будущем «Краснодар» не собирается комментировать расторжение контракта с Мамаевым.

Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаевым заканчивался в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с ним.

Ранее, 17 сентября, Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли из колонии по УДО. Они были арестованы в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре столицы. В мае этого года суд приговорил их к реальным срокам заключения: Кокорин был приговорен к полутора годам колонии, а Мамаев – к году и пяти месяцам колонии.

В конце июня истек срок действия контракта Кокорина с «Зенитом». 17 сентября футбольный клуб заключил с ним новый контракт.