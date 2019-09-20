Новости
Бизнес
Новости

США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти США временно отменили торговые пошлины, введенные в 2018 г., в отношении около 400 товаров китайского производства. Об этом говорится на сайте Федерального реестра США (журнал документов правительства США).

Отмена пошлин коснулась 437 видов китайских товаров, среди них продукция для животных, пластиковые трубочки, игрушки для рождественских елок и проч. Некоторые из товаров можно купить только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены, отмечается в документе.

Для 38 товаров из списка временная отмена будет действовать до 7 августа 2020 г., для остальной продукции – в течение года.

В начале сентября Белый дом ввел 15%-ные пошлины на товары из Китая. Их импорт в 2018 г. составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. 12 сентября США отложили повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, заявлял президент США Дональд Трамп. Вашингтон собирался увеличить пошлины с 25 до 30% на китайские товары на сумму $250 млрд. Дата повышения пошлин перенесена по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 1 октября в стране 70-летия с момента образования КНР.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Стиль жизни
Новости

Российскую теннисистку дисквалифицировали за попытку продать место на турнире

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российская теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США), сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit – организации по борьбе с негативными явлениями в теннисе.

По данным организации, 24-летняя российская спортсменка предложила другой теннисистке свое место в квалификационной стадии турнира в обмен на денежное вознаграждение. О какой сумме идет речь, не уточняется. Имя спортсменки, которой Хромачева предлагала место в турнире, тоже не называется.

За нарушение россиянку отстранили на месяц и еще на два месяца условно, а также оштрафовали на $3000.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира. Наивысшее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) – 89-е (февраль 2017 г.).

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Устинов записал первое видеообращение после выхода из СИЗО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Актер Павел Устинов после выхода из СИЗО записал короткое видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал и требовал его освобождения. «Я вышел, я на свободе, сейчас в полной безопасности, с семьей. Я благодарю всю общественность», – сказал актер. Он особенно отметил поддержку народного артиста Константина Райкина и актера Александра Паля, который, по словам Устинова, начал кампанию в его поддержку и активно ее развивал.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. В связи с этим актер был отпущен из СИЗО до вступления в силу приговора Тверского суда, который приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Устинов 16 сентября был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову, апелляция будет рассмотрена 26 сентября в Мосгорсуде.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

Театр за одного актера

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

НПФ вложили более 50% пенсионных накоплений в корпоративные облигации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По итогам II квартала доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений выросла на 3,9 процентного пункта (п. п.) и составила 51,6%, говорится в обзоре ЦБ. В пенсионных резервах на долю облигаций приходится 40,8%.

Доля корпоративных облигаций выросла в том числе за счет уменьшения вложений в государственные ценные бумаги. На это мог повлиять продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, указывает ЦБ.

Инвестиционный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на конец июня 2019 г. превысил 4 трлн руб. Пенсионные резервы за апрель – июнь 2019 г. выросли на 2,6%, пенсионные накопления – на 2,4%. Рост пенсионных накоплений в НПФ связан с результатами инвестирования: средневзвешенная доходность у них за полугодие составила 10,4% по сравнению с 8,4% у ВЭБа, указывает ЦБ.

Рост пенсионных накоплений НПФ все больше становится зависим от доходности инвестиционных портфелей. Число участников добровольных пенсионных программ за квартал не изменилось и составило 6,2 млн человек. Выплаты пенсий в рамках негосударственного пенсионного обеспечения во II квартале выросли на 8,6% год к году и достигли 34,7 млрд руб. При этом число участников, получающих пенсию, увеличилось только на 3,6% за год и составило 1,5 млн человек, то есть большая часть роста объема выплат связана с увеличением среднего размера пенсии, которое сопоставимо с инфляцией, указывает ЦБ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон, говорится на официальном сайте футбольного клуба. «Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», – говорится в сообщении. На сайте клуба также появилось видео с игрой Мамаева на поле. Помимо неприятных моментов в памяти болельщиков останутся и «эти моменты», отметили в клубе, добавив, что в будущем «Краснодар» не собирается комментировать расторжение контракта с Мамаевым.

Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаевым заканчивался в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с ним.

17 сентября Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли из колонии по УДО. Они были арестованы в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре столицы. В мае этого года суд приговорил их к реальным срокам заключения: Кокорин был приговорен к полутора годам колонии, а Мамаев – к году и пяти месяцам колонии.

В конце июня истек срок действия контракта Кокорина с «Зенитом». 17 сентября футбольный клуб заключил с ним новый контракт.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста. «Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», – отметил он.

В качестве примера Чубайс привел историю советского экономиста Николая Кондратьева, который был другом социолога Питирима Сорокина. Кондратьев уговаривал Сорокина не покидать страну. «Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе – расстрелян государством российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе», – заключил он.

В Москве с середины июля проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из пяти акций – 20 июля, 10 и 17 августа – были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

В работе «Билайна» произошел сбой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков. По данным пресс-службы оператора, к вечеру проблема была устранена. «Банковские sms доступны в полном объеме», – сказал «Ведомостям» представитель «Билайна».

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы с получением сообщений возникли около двух часов дня по Москве. Больше всего жалоб поступало от абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Пензы и Владивостока.

Большинство абонентов «Билайна» жаловались в целом на проблемы с мобильной связью, некоторые сообщали об отсутствии доступа в интернет. Что стало причиной сбоя, не сообщается.

Политика
Новости

США ввели санкции против Национального банка Ирана

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении Национального банка Ирана. Как сообщает издание The Hill, лидер государства сделал такое заявление перед встречей с премьером Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Трамп не уточнил, в чем именно заключаются санкции, но назвал их самыми строгими мерами, которые когда-либо применялись по отношению к Ирану. В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был последним источником средств для иранских властей.

Санкции связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению американских властей и Эр-Рияда, за этим нападением стоит Иран. Атака произошла в ночь на 14 сентября, после нее Саудовская Аравия сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

Национальный банк Ирана – крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 г. оценивались примерно в $80 млрд. Кредитная организация имеет около 3000 отделений по всему Ирану.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО по решению суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику Росгвардии, вышел из СИЗО по решению суда, передает «Интерфакс». «Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО», – заявил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Сестра осужденного Юлия заявила «МБХ медиа», что Устинова увезли из СИЗО-4 домой через черный ход. Его адвокат Анатолий Кучерена позже заявил изданию: «Сейчас подтвердили мне, что его выпустили из-под стражи и он поехал домой».

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура посчитала наказание для актера слишком суровым, однако вину Устинова ведомство считает доказанной.

Мельников ранее заявил, что после решения суда в течение нескольких часов документы поступят в СИЗО для освобождения. В свою очередь в Мосгорсуде заявили, что документы в отношении Устинова уже переданы в СИЗО.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Прокурор изначально требовал в суде приговорить его к 6 годам заключения. По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча в результате действий Устинова. Устинов вину не признал. По его словам, он случайно оказался на месте событий и не сопротивлялся при задержании.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал условия мирового соглашения между UC Rusal и «Юнипро»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Структуры «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) по условиям мирового соглашения с UC Rusal компенсируют энергорынку полученные с момента аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС платежи по договорам о предоставлении мощности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника. UC Rusal в свою очередь откажется от предъявленных энергокомпании исков.

По данным агентства, вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность и энергетику, распорядился, чтобы компании пришли к соглашению до ноября. Сумму возможной компенсации источники «Интерфакса» не называют, всего «Юнипро» с момента аварии успела получить около 900 млн руб.

Официального подтверждения информации нет. Представитель UC Rusal от комментариев отказался, пресс-служба «Юнипро» пока не ответила за запрос «Ведомостей».

Спор компаний связан с аварией на третьем энергоблоке принадлежащей «Юнипро» Березовской ГРЭС. Энергоблок мощностью 800 МВт был построен по договору о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Но в феврале 2016 г. он был поврежден при пожаре. Компания поставила оборудование на внеплановый ремонт и с февраля по ноябрь 2016 г. получала уменьшенные платежи за мощность – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и Федеральной антимонопольной службы. «Дочки» UC Rusal потребовали разорвать ДПМ и возместить в общей сложности почти 386 млн руб.

Политика
Новости

РФС отказался зарегистрировать Кокорина для участия в чемпионате России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода. Об этом в Instagram сообщил главный тренер клуба Сергей Семак. «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной», – написал Семак. Он напомнил, что Кокорин год не играл профессионально в футбол. «Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола», – добавил Семак.

Позже Семак удалил пост, принеся извинения. «Информация требует более тщательного изучения и проверки», – пояснил он.

В свою очередь гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА «Новости», что в регистрации отказано на законных основаниях, то есть по «процедурным параметрам». По словам Медведева, для Кокорина сейчас главным является восстановление игровой формы.

РФС подтвердил отказ в регистрации Кокорина. «В силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 г.)», – поясняется причина отказа на официальном сайте РФС. РФС может зарегистрировать Кокорина в установленном порядке в ближайший регистрационный период, добавили в союзе.

Во вторник, 17 сентября, Кокорина отпустили из колонии по УДО. Его задержали и арестовали в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре Москвы. Вместе с Кокориным обвиняемыми по делу проходили его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий. Пресненский суд Москвы в мае приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, а Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии. На момент задержания Мамаев был полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим петербургского «Зенита». Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня, 17 сентября клуб заключил с ним новый контракт. Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаева заканчивается в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявку в РФС о расторжении договора с ним.

22 февраля президентом Российского футбольного союза (РФС) был избран гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. До назначения на этот пост Дюков занимал должность председателя совета директоров «Зенита».

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии

Выбор редактора
Финансы
Новости

Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе мобильного приложения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Клиенты ВТБ в пятницу столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах.

Согласно его информации, жалобы на работу приложения ВТБ стали поступать около двух часов дня по Москве, к четырем часам количество обращений резко возросло. Большинство пользователей сообщали, что не могут войти в приложение. Некоторые жаловались на сбой всех сервисов ВТБ или сообщали, что не могут оплатить покупку.

Проблемы с доступом к приложению ВТБ возникли и у корреспондента «Ведомостей». При попытке открыть его появлялось сообщение: «Система временно недоступна».

С чем связаны технические проблемы, пока неизвестно. «ВТБ онлайн» уже работает в штатном режиме», – позднее сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow