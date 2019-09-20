Бизнес

Новости

США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Власти США временно отменили торговые пошлины, введенные в 2018 г., в отношении около 400 товаров китайского производства. Об этом говорится на сайте Федерального реестра США (журнал документов правительства США).

Отмена пошлин коснулась 437 видов китайских товаров, среди них продукция для животных, пластиковые трубочки, игрушки для рождественских елок и проч. Некоторые из товаров можно купить только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены, отмечается в документе.

Для 38 товаров из списка временная отмена будет действовать до 7 августа 2020 г., для остальной продукции – в течение года.

В начале сентября Белый дом ввел 15%-ные пошлины на товары из Китая. Их импорт в 2018 г. составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. 12 сентября США отложили повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, заявлял президент США Дональд Трамп. Вашингтон собирался увеличить пошлины с 25 до 30% на китайские товары на сумму $250 млрд. Дата повышения пошлин перенесена по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 1 октября в стране 70-летия с момента образования КНР.