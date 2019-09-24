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Производитель понравившегося Путину мороженого построит цех под экспорт

Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат» построит цех для выпуска мороженого на экспорт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку.

Никаких подробностей о цехе Коробка не раскрыл.

«Кореновский молочно-консервный комбинат» входит в группу компаний «Ренна», которая производит мороженое под брендом «Коровка из Кореновки». Помимо мороженого он выпускает молоко, кисломолочную продукцию, масло, сгущенное молоко и др., указано на его сайте. У группы два предприятия – комбинаты «Кореновский» в Краснодарском крае и «Алексеевский» в Белгородской области. Продукция компании представлена в 28 странах, указано на сайте компании. Владелец группы «Ренна» – ее гендиректор Андрей Лабуть.

Мороженое «Коровка из Кореновки» несколько раз хвалил президент Владимир Путин. В июле 2017 г. во время визита на авиасалон МАКС в Жуковском он угостил им министров и порекомендовал его. В марте 2018 г. Путин, посещая Национальный центр зерна им. Лукьяненко в Краснодаре, отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное». В августе 2019 г. Путин купил для себя два стаканчика «Коровки из Кореновки» на авиасалоне МАКС, а также взял «Вологодское» – для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.