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Лебедев рассказал о сокращении числа осужденных бизнесменов

Число бизнесменов, осужденных в России за преступления в сфере предпринимательства, за последние четыре года уменьшилось практически вдвое, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. По его словам, финансовые преступления вызывают особый общественный интерес.

«В 2018 г. рассмотрены дела в отношении 1700 лиц. Не сотен тысяч, не десятков тысяч, не нескольких тысяч – 1700 лиц», – уточнил Лебедев на заседании в Совете Федерации, отметив, что против 400 бизнесменов (24%) ранее возбужденные уголовные дела были прекращены.

«Только 189 лиц, это 15%, осуждены к лишению свободы», – сказал Лебедев. По его словам, этот показатель вдвое меньше, чем в 2014 г. В прошлом году мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении 137 бизнесменов, что втрое меньше, чем в 2014 г., уточнил Лебедев. В отчетном периоде около 36% всех поступивших в суды ходатайств о заключении под стражу по этой категории дел было отклонено, добавил он.

В конце июля бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать меры, позволяющие предотвратить необоснованные аресты бизнесменов. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями главы государства по итогам прямой линии в июне, говорил Титов. Согласно одному из поручений президента, Генпрокуратура и Верховный суд до 1 декабря должны представить предложения по устранению причин и условий, приводящих к злоупотреблению мерой пресечения в виде ареста.

Хроника преследований российских бизнесменов