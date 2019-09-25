Лебедев рассказал о сокращении числа осужденных бизнесменов
Число бизнесменов, осужденных в России за преступления в сфере предпринимательства, за последние четыре года уменьшилось практически вдвое, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. По его словам, финансовые преступления вызывают особый общественный интерес.
«В 2018 г. рассмотрены дела в отношении 1700 лиц. Не сотен тысяч, не десятков тысяч, не нескольких тысяч – 1700 лиц», – уточнил Лебедев на заседании в Совете Федерации, отметив, что против 400 бизнесменов (24%) ранее возбужденные уголовные дела были прекращены.
«Только 189 лиц, это 15%, осуждены к лишению свободы», – сказал Лебедев. По его словам, этот показатель вдвое меньше, чем в 2014 г. В прошлом году мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении 137 бизнесменов, что втрое меньше, чем в 2014 г., уточнил Лебедев. В отчетном периоде около 36% всех поступивших в суды ходатайств о заключении под стражу по этой категории дел было отклонено, добавил он.
В конце июля бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать меры, позволяющие предотвратить необоснованные аресты бизнесменов. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями главы государства по итогам прямой линии в июне, говорил Титов. Согласно одному из поручений президента, Генпрокуратура и Верховный суд до 1 декабря должны представить предложения по устранению причин и условий, приводящих к злоупотреблению мерой пресечения в виде ареста.
Хроника преследований российских бизнесменов
Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok
Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
Кто: Бывший министр по делам открытого правительства
Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).
26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
Кто: Владелец банка «Югра»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.
20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»
Статья: 159 УК (мошенничество)
18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»
Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»