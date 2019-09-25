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Bloomberg узнал о восстановлении мощностей Saudi Aramco с опережением графика

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает мощности по добыче нефти после атаки на ее объекты быстрее, чем ожидалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сейчас производственные мощности Saudi Aramco уже составляют 11,3 млн баррелей в сутки. Компания опережает график примерно на неделю: ожидалось, что отметки в 11 млн она достигнет только к концу сентября.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после произошедшей 14 сентября атаки на ее нефтяные объекты сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а мощности в нефтедобыче планируется восстановить до 11 млн баррелей в сутки к концу сентября и до 12 млн баррелей в день – до конца октября. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября – октября.

Добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи Саудовской Аравии, в том числе из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В ночь на 14 сентября 10 дронов атаковали нефтедобывающее предприятие Saudi Aramco в Хураисе, а также центр подготовки нефти в Абкаике. Этот центр готовил нефть до товарного экспортного качества, через него проходило 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.