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Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Обязательная электронная маркировка молочной продукции начнется в России 1 июня 2020 г., говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли. Соответствующий проект распоряжения правительства был одобрен на заседании госкомиссии 25 сентября.

Вопрос о маркировке готовых молочных продуктов – например, молока и сливок в потребительской упаковке, йогурта, кефира и творога, – возник еще в 2018 г.: маркировка обсуждалась как альтернатива другой контрольной системе – электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Эта система с июля 2018 г. отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» через сопроводительные документы – ветеринарные сертификаты. С июля 2018 г. система «Меркурий» уже стала обязательной для продукции животного происхождения, включая сырое молоко.

Премьер Дмитрий Медведев поддерживал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказывали «Ведомостям» чиновники весной 2019 г. По их словам, премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий». Речь о том, чтобы на этапе поставки сырья работал «Меркурий», а от завода – маркировка, пояснял федеральный чиновник.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 г. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий.

Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на внедрение новой системы маркировки их товаров более чем в 25 млрд руб. Такие деньги потребуются на покупку и установку принтеров для печати марок.