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Котировки Beyond Meat выросли на 10% после объявления сделки с McDonald's

Котировки производителя растительного мяса Beyond Meat выросли после объявления сделки с сетью McDonald’s, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ. К 13.38 (20.38 мск) по местному времени цена одной акции Beyond Meat достигала $153,73 (+11,3%).

Ранее в четверг, 26 сентября, компании объявили, что в Канаде McDonald's запустит тестовые продажи бургера с котлетой из растительного мяса Beyond Meat. Эксперимент начнется на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он стартует 30 сентября и продлится 12 недель.

Beyond Meat основана в 2009 г. в США. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, к примеру изолята горохового белка и кокосового масла. В мае стартап провел IPO, среди его инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун.

Некоторые сети уже запустили блюда с растительным мясом Beyond Meat в России. Об этом объявляли «Теремок» и Pizza Hut.