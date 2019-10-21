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Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide

Ведомости
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Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде. 

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд. Отмечается, что он вошел  в здание суда примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск). 

Дата дачи показаний Фридмана в качестве подозреваемого несколько раз менялась по различным причинам. Он просил предоставить ему возможность ответить на вопросы с помощью видеосвязи, но суд настоял на личном присутствии бизнесмена. Суд намерен получить показания Фридмана, а затем продолжить расследование дела.

Financial Times писала, что Фридмана могут допросить в октябре. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.

В августе газета El Pais сообщала, что испанская прокуратура просит допросить Фридмана в качестве подозреваемого по делу Zed WorldWide. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в оказавшейся на грани банкротства компании. Прокурор утверждал, что Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности Zed WorldWide.

Как сообщал Forbes источник, близкий к акционерам LetterOne, управляющей зарубежными активами Фридмана и его партнеров, новое рассмотрение дела Zed WorldWide инициировали противники предпринимателя, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

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Экономика
Новости

Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики

Ведомости
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Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в эфире программы 60 Minutes на канале CBS, что президент США Дональд Трамп несет ответственность за многие риски для мировой экономики.

Лагард отметила, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков. «Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter», – заявила она. Лагард призвала принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения. Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. Высказывания Трампа в Twitter неоднократно провоцировали реакцию рынка.

Лагард также отметила, что новости о Brexit вызывают «большую печаль». «Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах», — пояснила Лагард. По ее мнению, все страны мира ощутят снижение благосостояния.

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Технологии
Новости

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Ведомости
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Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» в ходе торгов на NASDAQ обвалились на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Московской бирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца декабря прошлого года. Так инвесторы отреагировали на возможное ограничение в России иностранного участия в значимых информационных ресурсах, к которым относится «Яндекс». Законопроект обсуждался 10 октября на заседании экспертного совета при думском комитете по информационной политике.

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Финансы
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Банки просят ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм

Ведомости
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Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК со ссылкой на материалы совещания с представителями ЦБ от 16 октября.

Основные предложения бизнеса касаются вопросов идентификации клиентов и запроса документов. Финансовые организации не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ и запрашивать у иностранцев миграционные карты. Кроме того, участники рынка просят убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни.

Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон – 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ по этой теме.

В общей сложности участники финансового рынка предлагают ЦБ отменить 27 норм в рамках «регуляторной» гильотины. В сентябре ЦБ предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или уже не актуальны.

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Бизнес
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«Татнефть» вложит около 570 млрд рублей в новый нефтехимический комплекс

Ведомости
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Компания «Татнефть» инвестирует порядка 570 млрд руб. в строительство нового нефтехимического комплекса в Татарстане, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

«В максимальной конфигурации заводы будут перерабатывать более 3 млн т нефтехимического сырья и выпускать 32 вида продукции», – сказал он. Маганов пояснил, что продукция комплекса будет перерабатываться в потребительские товары.

Первый этап инвестиций он оценил в 70 млрд руб., в настоящий момент разрабатывается проектная документация. По его словам, в случае положительного решения на федеральном уровне, реализация проекта строительства позволит создать дополнительно около 4000 рабочих мест.

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Бизнес
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Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Ведомости
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Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК. Как пояснил представитель YouDrive, у сервиса около 2000 автомобилей Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3.

Для покупки на начальном этапе доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет менее 0,5 млн руб., что на 60% ниже цены нового автомобиля. Стоимость каждого автомобиля устанавливается в зависимости от состояния и среднерыночной цены на конкретную марку. Выбрать автомобиль для покупки можно через приложение каршеринга, там же пользователь должен оставить заявку на приобретение.

Правила работы каршеринга в Москве предусматривают, что машины должны выводиться из парка после трех лет службы. Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только те автомобили, чей срок эксплуатации подходит к концу. Гендиректор YouDrive Борис Голиков заявил, что продажа автомобилей – еще одна «форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами».

В августе Mail.ru Group объявила о приобретении контроля в сервисе каршеринга YouDrive. Партнером группы стала инвесткомпания Proxima Capital. Весь бизнес YouDrive был оценен в сумму около $10 млн, говорили участники сделки.

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Политика
Новости

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Ведомости
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Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

По его мнению, США заранее готовились к разрушению договора, чтобы получить возможность сдерживать Китай и Россию. По его словам, США создавали ударные беспилотные летательные аппараты, а также использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности. Кроме того, они развертывали в Европе пусковые установки Мк-41.

«Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км», – сказал министр.

Шойгу отметил, что ранее запрещенные договором вооружения могут появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, заявил министр. Он подчеркнул, что разместившие вооружения страны «станут заложниками американской политики».

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.

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Политика
Новости

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае

Ведомости
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Росприроднадзор попросит правительство разрешить проверить все дамбы в России после обрушения дамбы в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме этого с 23 октября пройдут проверки на всех участках ООО «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.

В ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района произошел прорыв дамбы. Селевой поток затопил времянки работников золотодобывающей артели. В результате погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Еще более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Интерфаксу» в региональном минздраве. По данным Роструда, среди погибших и пострадавших жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей.

Спасатели продолжают работы на месте происшествия. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. В Красноярском крае объявлен траур. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. Пострадавшие получат компенсации, сумму определят в индивидуальном порядке.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

Политика
Новости

В НАТО не видят смысла в предложении России о моратории на размещение ракет

Ведомости
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Организация Североатлантического договора (НАТО) открыта к диалогу, но не видит смысла в предложенном Кремлем моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете «Коммерсантъ». По ее словам, в НАТО полагают, что Россия уже развернула на своей территории такие ракеты.

По данным издания, 19 сентября президент России Владимир Путин отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается РСМД. В нем президент заверил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. Путин призвал американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства.

Договор о РСМД между СССР и США предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил, что действия договора приостановлены из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла эти обвинения, заявив о нарушениях со стороны Вашингтона.

Политика
Новости

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при разрушении дамбы

Ведомости
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В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. 21 октября во всех городах и районах будут приспущены флаги, сообщается на сайте правительства края.

Прорыв дамбы в пос. Щетинкино произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток затопил времянки, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. В результате погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Еще более 10 человек получили травмы различной степени тяжести. По данным Роструда, среди погибших и пострадавших жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Задержаны трое подозреваемых: директор золотодобывающей компании «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. По предварительным данным следователей, произошел прорыв пяти дамб, расположенных одна за другой по течению. Все объекты возвели незаконно и с нарушениями. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Пострадавшие получат компенсации, сумму определят в индивидуальном порядке.

Политика
Новости

The Sunday Times: ЕС планирует дать отсрочку по Brexit до февраля

Ведомости
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Европейский союз (ЕС) готов дать Великобритании отсрочку выхода из Евросоюза на три месяца, если премьер-министр страны Борис Джонсон не сможет провести это соглашение через парламент, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, решение об отсрочке не будет принято, пока не станет известно о достижении договоренностей по сделке. Если Джонсон все-таки не договорится с парламентом и будет принято решение о проведении повторного референдума, тогда отсрочку могут продлить до июня 2020 г. Ожидается, что решение по отсрочке примут в ближайшие дни, отмечает The Sunday Times.

19 октября британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Она обязывает премьера просить о переносе Brexit на более поздний срок. Джонсон заявил, что не будет просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась и страна покинет Евросоюз в запланированный срок. 20 октября правительство запустило чрезвычайный план действий на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки.

Бизнес
Новости

Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes

Ведомости
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Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд, а партнера предпринимателя Влада Вендрова, выпускника Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», – в $600 млн.

Семья Шмуниса иммигрировала в США в 1970-х, отмечает издание. После переезда в Калифорнию Шмунис работал в HP (компьютерная техника) и компании Ampex (звукозапись). В 1993-м он решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. Его стартап Ring Zero Systems предлагал производителям компьютеров приложение для операционной системы Windows, принимавшее и доставлявшее звонки и голосовую почту. IBM и НP продали более 20 млн компьютеров с его приложением. В итоге стартап купила Motorola. Шмунис стал миллионером и топ-менеджером этой компании. В 1999 г. он вместе с Вендровым создал компанию RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила о партнерстве с Avaya на новой облачной платформе. После этого стоимость акций RingCentral выросла на 28%, а рыночная капитализация компании превысила $14 млрд. В рамках соглашения стартап Шмуниса выплатит Avaya $500 млн, включая $375 млн аванса и инвестиции в привилегированные акции в размере $125 млн. Сделка даст стартапу доступ к 100 млн пользователей Avaya, это поможет погасить значительный долг, отмечает издание. Шмунис занимает в компании должность главного исполнительного директора, ему принадлежит 8,5% акций. RingCentral от комментариев отказалась.

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