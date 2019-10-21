ФАС выступила против закона о «значимых» IT-компаниях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против принятия отдельного законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в «значимых» IT-компаниях, сказал «Интерфаксу» замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Сейчас уже есть закон 57-ФЗ (о порядке иностранных инвестиций в стратегически значимые компании) и принимать законопроект для какой-то отдельной сферы «концептуально неверно», считает он. По его словам, при необходимости можно включить компании технологического сектора в сферу работы 57-ФЗ.
В конце июля депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, ограничивающий долю владения иностранцев до 20%. Горелкин говорил, что прежде всего ограничение направлено на «Яндекс» и Mail.ru Group. Сразу после внесения законопроекта котировки «Яндекса» на Мосбирже и NASDAQ начали снижаться (минус 4,6% на открытии торгов на Мосбирже).
Второй этап снижения стоимости акций пришелся на октябрь. 11 октября котировки «Яндекса» на NASDAQ рухнули на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций в ходе торгов на Мосбирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца 2018 г. Так инвесторы отреагировали на новый этап прохождения законопроекта – 10 октября его впервые обсуждали в Госдуме, на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. Однако после того как правительство предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция (вместо 20%), котировки пошли вверх. На открытии торгов в понедельник, 21 октября, стоимость акций на Мосбирже выросла на 8,3% (по данным на 16.43 мск, рост с открытия торгов составил 7,2%).