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Гуцериев может выкупить у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев выкупит 49% застройщика «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст» и доведет свою долю в компании до 100%, сообщает РБК со ссылкой на источники. Девелопер перешел в собственность «Траста» после санации Бинбанка. Сейчас Гуцериев владеет 51% компании. Сделку оценивают в 40 млрд руб.

В «Траст» были переданы долги санированных ЦБ в 2017 г. крупных частных банков, в том числе Бинбанка, его мажоритарием был племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Гуцериев владел миноритарным пакетом, отмечает РБК. До 2017 г. оказавшаяся у «Траста» доля «А101» принадлежала Шишханову. После того, как два года назад ЦБ забрал Бинбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в банке обнаружили дыру. Зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал ее в 350–370 млрд руб. В качестве компенсации Шишханов передал в санировавшийся Бинбанком Ростбанк 49% «А101» и компанию «Интеко». Гуцериев отдал 25% привилегированных акций компании «Русснефть». Позже Ростбанк получил от бывших собственников активы еще на 70 млрд руб.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, портфель жилых проектов «А101» в стадии возведения составляет 863 000 кв. м. По этому показателю компания занимает 13-е место среди застройщиков в России и второе место в Москве.

Сейчас Гуцериев договаривается с Центробанком об урегулировании долгов на 140 млрд руб., которые возникли по итогам санации Бинбанка и Ростбанка, сообщал Reuters со ссылкой на источники. О сделке также ранее писал Forbes. По данным собеседников издания, за эти деньги Гуцериев получит назад переданные в 2017 г. под контроль ЦБ активы. Сделку должны утвердить 30 октября на набсовете «Траста». Пресс-службы «Траста», «А101» и «Сафмара» от комментариев отказались, сообщает РБК.