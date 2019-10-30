Новости
Бизнес
Новости

Гуцериев может выкупить у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев выкупит 49% застройщика «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст» и доведет свою долю в компании до 100%, сообщает РБК со ссылкой на источники. Девелопер перешел в собственность «Траста» после санации Бинбанка. Сейчас Гуцериев владеет 51% компании. Сделку оценивают в 40 млрд руб.

В «Траст» были переданы долги санированных ЦБ в 2017 г. крупных частных банков, в том числе Бинбанка, его мажоритарием был племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Гуцериев владел миноритарным пакетом, отмечает РБК. До 2017 г. оказавшаяся у «Траста» доля «А101» принадлежала Шишханову. После того, как два года назад ЦБ забрал Бинбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в банке обнаружили дыру. Зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал ее в 350–370 млрд руб. В качестве компенсации Шишханов передал в санировавшийся Бинбанком Ростбанк 49% «А101» и компанию «Интеко». Гуцериев отдал 25% привилегированных акций компании «Русснефть». Позже Ростбанк получил от бывших собственников активы еще на 70 млрд руб.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, портфель жилых проектов «А101» в стадии возведения составляет 863 000 кв. м. По этому показателю компания занимает 13-е место среди застройщиков в России и второе место в Москве.

Сейчас Гуцериев договаривается с Центробанком об урегулировании долгов на 140 млрд руб., которые возникли по итогам санации Бинбанка и Ростбанка, сообщал Reuters со ссылкой на источники. О сделке также ранее писал Forbes. По данным собеседников издания, за эти деньги Гуцериев получит назад переданные в 2017 г. под контроль ЦБ активы. Сделку должны утвердить 30 октября на набсовете «Траста». Пресс-службы «Траста», «А101» и «Сафмара» от комментариев отказались, сообщает РБК.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Газпром» попросил исключений для судов под иностранными флагами в Арктике

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» попросил власти разрешить ему использовать в Арктике суда под иностранными флагами в случае отсутствия российских аналогов, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда правления компании Виталия Маркелова замминистра энергетики Павлу Сорокину. По данным издания, письмо было направлено 13 сентября.

С начала 2019 г. в России действуют поправки в Кодекс торгового мореплавания, запрещающие использовать суда под иностранными флагами для перевозки грузов в Арктике по Северному морскому пути.

Как утверждает РБК, в Министерстве энергетики 16 октября прошло совещание, на котором рассматривались предложения «Газпрома», однако конкретных решений принято не было, поскольку ведомство не уполномочено определять правила судоходства. После этого компания обратилась со своей просьбой в Министерство транспорта.

Представитель Минтранса заявил РБК, что обращение от «Газпрома» не поступало. При этом, по его словам, ведомство подготовило законопроект, наделяющий правительство полномочиями определять порядок привлечения судов под иностранными флагами в случае отсутствия российских аналогов. Документ может быть рассмотрен депутатами уже в осеннюю сессию.

Представители «Газпрома» и Минэнерго от комментариев отказались.

У действующего запрета на использование в Арктике судов под иностранными флагами уже есть исключения. В марте правительство разрешило 26 танкерам, зафрахтованным «Новатэком», перевозить сжиженный природный газ и газовый конденсат по Северному морскому пути под иностранными флагами до 2044 г.

В июле партнер «Роснефти» американская ExxonMobil обратилась в российское правительство с просьбой разрешить ей использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранными флагами. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову. Было ли рассмотрено это обращение, неизвестно.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг отказалась принять премию Северного совета в области охраны окружающей среды. Об этом активистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке», – написала Тунберг, поблагодарив Северный совет за оказанную «огромную честь».

Премия межпарламентской организации стран северной Европы вручалась в Стокгольме 29 октября. Ежегодно Северный совет присуждает награды за достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. На премию Тунберг выдвинули Норвегия и Швеция. Размер премии в каждой номинации составляет 350 000 датских крон ($52 000).

Грета Тунберг получила известность после проведения забастовки у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. За это ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

23 сентября Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. В Нью-Йорк Тунберг приплыла из Европы на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Ее выступление вызвало широкий общественный резонанс.

Как Грета Тунберг прошла путь от «девочки-невидимки» до самой известной экоактивистки

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Первую партию Samsung с гибким экраном в России раскупили за несколько дней

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Розничная сеть Samsung почти полностью распродала в России первую партию смартфонов Galaxy Fold со складным экраном, сообщает «Коммерсантъ». За первый уикенд продаж смартфоны были распроданы в половине магазинов Москвы, а в Иркутске, Новосибирске и Казани их раскупили в течение первого дня, рассказала изданию пресс-служба Samsung.

Продажи Galaxy Fold стартовали в России 25 октября в салонах Samsung и «М.Видео» по цене 159 990 руб.

Сейчас устройство можно купить только по предзаказу, внеся 20%-ную предоплату в магазине, рассказал «Коммерсанту» сотрудник колл-центра Samsung. В сети «М.Видео» Galaxy Fold остался только в одном из магазинов в Москве, компания ожидает новую поставку к выходным. Спрос на смартфоны с гибким экраном оказался выше ожиданий, сказал изданию представитель «М.Видео».

Сколько всего устройств было продано, Samsung не раскрывает. В Россию было поставлено чуть более 7000 Galaxy Fold, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его данным к 29 октября, около 6000 штук было продано. Эксперт прогнозирует, что в течение года с начала продаж будет куплено порядка 50 000 Galaxy Fold.

Samsung представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем 20 февраля. Galaxy Fold сгибается вдвое: в разложенном состоянии его диагональ – 7,3 дюйма (как у небольшого планшета), в сложенном 4,6. У устройства два экрана: внутренний, большой, и внешний, с помощью которого можно отвечать на звонки, читать сообщения, включать камеру, не разгибая смартфон. Galaxy Fold оснащен сразу шестью камерами: три из них расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне.

Согласно планам Samsung, аппарат будет выпущен ограниченным тиражом (1 млн экземпляров). Он продается в 10 странах мира.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова через суд Сингапура требует от Вьетнама вернуть 250 $млн, вложенные в проект строительства в стране тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг Фу-1», который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании. Иск подан в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. Сумма иска не раскрывается.

Претензии к госкомпании PetroVietnam (заказчик строительства ТЭС) направили в августе 2019 г., после того как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение российского Минэкономразвития к переговорам на уровне правительств, сообщил источник. Представитель министерства от комментариев отказался. По словам источника, близкого к «Силовым машинам», компания не раз предлагала вьетнамской стороне варианты финансирования продолжения строительства ТЭС российскими банками, а также переуступку контрактов субподрядчиков во избежание их расторжения. Petrovietnam на запрос РБК не ответила.

«Силовые машины» строят во Вьетнаме два энергоблока ТЭС по 600 МВт. Стоимость контракта – $930,6 млн. Он подписан в декабре 2014 г. Компания отвечает за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью $204 млн. Первый энергоблок на «Лонг Фу-1» планировалось ввести в конце октября, второй – к концу февраля 2019 г. После того как «Силовые машины» попали под санкции США, компания попросила вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправительственной комиссии вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС. По данным источников РБК, переговоры с вьетнамской стороной ведет Минэкономразвития.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России подготовил предложения к законопроекту о разделении частных инвесторов на категории. Об этом сообщают РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, который ЦБ направил участникам рынка в виде презентации. Регулятор предлагает обязать брокеров компенсировать убытки неквалифицированных инвесторов, если они допустят клиентов к торгам без теста.

Разрабатываемые при участии ЦБ поправки призваны повысить доверие людей к финансовому рынку и стимулировать инвестиции населения в экономику, объяснял ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Изначально ЦБ планировал разделить инвесторов на четыре категории, летом их число сократилось до трех. В итоге регулятор оставил две категории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные. Неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки без тестирования, если за год до вступления в силу закона их объем превысил 2,5 млн руб. Если клиент не смог пройти тестирование, он может воспользоваться «последним словом» и приобрести желаемый инструмент, но только на 50 000 руб. или в размере минимального лота. Иностранные ценные бумаги будут доступны после тестирования при условии их включения в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ, пишет «Коммерсантъ». Квалифицированные инвесторы – юрлица могут работать без ограничений. Квалифицированные инвесторы – физлица сохранят статус на два года, затем им необходимо признание по новым правилам. Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно иметь активы на 6 млн руб., либо за год совершить сделки на эту сумму. Правки должны вступить в силу 1 апреля 2021 г. и сейчас готовятся Госдумой ко второму чтению.

Участники рынка раскритиковали законопроект и обратились за поддержкой к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В сентябре крупные брокеры направили ему письмо со своими замечаниями. При подготовке законопроекта ко второму чтению ЦБ не учел ни предложений брокеров и СРО, ни позицию комитета по финансовому рынку, ни позицию экспертного управления администрации президента, говорилось в письме. Авторы документа убеждены, что законопроект ограничит доступ к финансовому рынку и не повлияет на доверие к нему.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября. В частности, в документе говорится, что находящиеся за границей подозреваемые смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на время следствия.

Как отмечает РБК, ранее Титов просил Гриня прекратить розыск бизнесменов, включенных в «лондонский список» омбудсмена, подготовленный накануне выборов президента в 2018 г. В этом списке были перечислены несколько десятков имен. В отношении семи предпринимателей из списка розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым бизнесменам «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю», сообщает Гринь в письме. Восемь человек из «списка Титова» уже вернулись на родину и принимают участие в следственных действиях, находясь на свободе, уточнил Гринь.

Сейчас бизнесмены не несут никакой ответственности за неявку в орган следствия, отмечает замгенпрокурора. «Некоторые обвиняемые (подозреваемые), исключенные из числа разыскиваемых и получившие возможность свободно передвигаться за пределами Российской Федерации, в органы следствия не явились», – отметил Гринь, добавив, что это стало препятствием для принятия «дальнейших положительных решений» по просьбам Титова. По мнению Гриня, следователи и обвиняемые должны соблюдать договоренности. Он также уточнил, что многие фигуранты из «лондонского списка» не были бы арестованы в России из-за предпринимательского характера вменяемых им преступлений в соответствии со ст. 108 УПК, если бы не скрылись.

Аппарат Титова на протяжении последних полутора лет реализует механизмы «безарестного возврата» преследуемых в России бизнесменов, заявил РБК представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. По его словам, не все случаи возбуждения дел или заочного ареста «были законны, обоснованны, своевременны и мотивированны».

В феврале прошлого года Титов встретился в Лондоне с российскими бизнесменами, против которых в России возбуждены уголовные дела. На встрече присутствовали основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, предприниматель Владимир Ашурков и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман и другие. После встречи омбудсмен составил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию, и передал его президенту Владимиру Путину. Позже список был расширен, всего в нем 50 человек.

Выбор редактора
Политика
Новости

Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными планы Вашингтона защищать в Сирии нефтяные месторождения, передает «РИА Новости». «Получается, защищают от самой Сирийской Арабской республики», – заявил он на пресс-конференции после встречи с турецким и иранским коллегами и консультации со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

Помимо этого Лавров считает желание США эксплуатировать нефтяные месторождения незаконным. Министр пообещал, что Москва будет отстаивать эту позицию при контактах с Вашингтоном. «США и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции сирийского правительства», – напомнил Лавров.

По его словам, после заявлений о выводе военного контингента из Сирии Вашингтон решил вернуть американских военнослужащих «под предлогом защиты нефтяных месторождений» от террористов. «Любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», – подчеркнул министр.

Ранее, 25 октября, Пентагон объявил о планах усилить военное присутствие в Сирии для защиты нефтяных месторождений на северо-востоке страны. Такое решение Вашингтон принял после того, как вооруженные формирования курдов были вынуждены покинуть несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией о зоне безопасности.

Выбор редактора
Политика
Новости

Комиссия Минобороны назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия Минобороны, занимающаяся расследованием обстоятельств стрельбы в воинской части в Забайкалье, подтвердила наличие «межличностного конфликта» между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и одним из находившихся в составе караула офицеров, сообщает РБК со ссылкой на источники. Факты возможного физического насилия в отношении рядового не подтвердились, утверждают источники.

«Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», – пояснил один из источников. Воинская часть, в которой произошла трагедия, находится далеко от командования и военной прокуратуры, отметили источники. По их информации, командиры редко контролировали обстановку в части. «Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», – заявил РБК источник, близкий к комиссии.

Ранее, 25 октября, Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое были ранены. Шамсутдинову было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

После трагедии Минобороны заявило, что у военнослужащего мог произойти нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой. Однако ранее собеседник «Ведомостей» рассказал, что у Шамсутдинова был многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который 25 октября должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.

Выбор редактора
Авто
Новости

WSJ узнала о возможном слиянии Fiat Chrysler с производителем Peugeot

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведут переговоры о возможном объединении. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, обсуждается, в частности, вариант, согласно которому компании проведут полное слияние на равных условиях. В этом случае, утверждает собеседник издания, президент PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенного автопроизводителя. Джон Элканн, председатель совета директоров FCA, в свою очередь займет в новой компании аналогичную должность, говорит источник.

Другой собеседник охарактеризовал переговоры FCA и PSA как «текучие». По его словам, помимо вышеназванной могут быть рассмотрены и другие опции и условия. Гарантий того, что в конце концов сделка будет достигнута, нет, подчеркнул он.

В мае этого года FCA предложила сделку по слиянию компании Renault. В результате сделки был бы образован третий в мире автопроизводитель после Volkswagen и Toyota. В июне FCA отказалась от этой идеи.

FCA образовалась после покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler в 2014 г. Деятельность автопроизводителя контролирует семья итальянских предпринимателей Аньелли. Помимо Fiat и Chrysler среди брендов, которыми владеет концерн, – Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati.

PSA – французская группа, образовавшаяся в 1970-х гг. В настоящее время она владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall.

Политика
Новости

Россия пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Разумеется. Мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Болгария выслала российского дипломата накануне, 28 октября. Прокуратура страны открыла в отношении его досудебное производство по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он, утверждает прокуратура, встречался с гражданами Болгарии, в частности с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и НАТО. Целью было получение информации, имеющей статус гостайны, в том числе за вознаграждение.

Bloomberg писал, что речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. О ком именно идет речь, не уточнялось. МИД Болгарии объявлял, что подозреваемый уже покинул страну.

Посольство России в Болгарии от комментариев отказывалось.

Технологии
Новости

Суд объяснил решение по иску Дерипаски к трем иностранным СМИ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Краснодарского края обнародовал полный текст решения об удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд) к трем иностранным СМИ. Первым на это обратил внимание РБК.

В документе говорится, что суд принял иск бизнесмена к рассмотрению в соответствии с нормами законодательства России. Согласно объяснению суда, вред деловой репутации Дерипаски наступил на территории России. «Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации», – поясняется в документе.

Суд признал опубликованную в изданиях The Telegraph, The Times и The Nation информацию о Дерипаске порочащей. В текстах этих СМИ утверждается, что истец нарушал закон «совершением нечестного поступка, неэтичным поведением», а также недобросовестно поступал при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

В частности, в статье «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» британской газеты The Telegraph Дерипаску обвинили в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса России. «В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец привлекался к уголовной ответственности», – отмечается в решении суда. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции России обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке, напомнил суд. На основании этого суд признал, что публикации в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствуют действительности и должны быть опровергнуты.

В пятницу, 25 октября, Арбитражный суд Краснодарского края признал публикации о Дерипаске в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствующими действительности. Суд обязал истцов опровергнуть ранее опубликованные данные. Иск был подан бизнесменом к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC 13 сентября. Через шесть дней суд принял иск к производству, 11 октября суд отложил разбирательство на 25 октября, дав возможность сторонам урегулировать спор мирным путем. Ранее представитель Дерипаски заявил «Ведомостям», что «материалы, содержащие откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники, были использованы минфином США для оправдания санкций».

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow