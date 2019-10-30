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Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова через суд Сингапура требует от Вьетнама вернуть 250 $млн, вложенные в проект строительства в стране тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг Фу-1», который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании. Иск подан в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. Сумма иска не раскрывается.

Претензии к госкомпании PetroVietnam (заказчик строительства ТЭС) направили в августе 2019 г., после того как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение российского Минэкономразвития к переговорам на уровне правительств, сообщил источник. Представитель министерства от комментариев отказался. По словам источника, близкого к «Силовым машинам», компания не раз предлагала вьетнамской стороне варианты финансирования продолжения строительства ТЭС российскими банками, а также переуступку контрактов субподрядчиков во избежание их расторжения. Petrovietnam на запрос РБК не ответила.

«Силовые машины» строят во Вьетнаме два энергоблока ТЭС по 600 МВт. Стоимость контракта – $930,6 млн. Он подписан в декабре 2014 г. Компания отвечает за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью $204 млн. Первый энергоблок на «Лонг Фу-1» планировалось ввести в конце октября, второй – к концу февраля 2019 г. После того как «Силовые машины» попали под санкции США, компания попросила вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправительственной комиссии вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС. По данным источников РБК, переговоры с вьетнамской стороной ведет Минэкономразвития.