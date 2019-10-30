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«Газпром» попросил исключений для судов под иностранными флагами в Арктике

«Газпром» попросил власти разрешить ему использовать в Арктике суда под иностранными флагами в случае отсутствия российских аналогов, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда правления компании Виталия Маркелова замминистра энергетики Павлу Сорокину. По данным издания, письмо было направлено 13 сентября.

С начала 2019 г. в России действуют поправки в Кодекс торгового мореплавания, запрещающие использовать суда под иностранными флагами для перевозки грузов в Арктике по Северному морскому пути.

Как утверждает РБК, в Министерстве энергетики 16 октября прошло совещание, на котором рассматривались предложения «Газпрома», однако конкретных решений принято не было, поскольку ведомство не уполномочено определять правила судоходства. После этого компания обратилась со своей просьбой в Министерство транспорта.

Представитель Минтранса заявил РБК, что обращение от «Газпрома» не поступало. При этом, по его словам, ведомство подготовило законопроект, наделяющий правительство полномочиями определять порядок привлечения судов под иностранными флагами в случае отсутствия российских аналогов. Документ может быть рассмотрен депутатами уже в осеннюю сессию.

Представители «Газпрома» и Минэнерго от комментариев отказались.

У действующего запрета на использование в Арктике судов под иностранными флагами уже есть исключения. В марте правительство разрешило 26 танкерам, зафрахтованным «Новатэком», перевозить сжиженный природный газ и газовый конденсат по Северному морскому пути под иностранными флагами до 2044 г.

В июле партнер «Роснефти» американская ExxonMobil обратилась в российское правительство с просьбой разрешить ей использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранными флагами. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову. Было ли рассмотрено это обращение, неизвестно.