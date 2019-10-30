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«Аэрофлот» заинтересован в использовании аэропортами биометрических данных

«Аэрофлот» заинтересован в использовании аэропортами биометрических данных пассажиров при регистрации на рейс, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя гендиректора авиакомпании по IT Кирилла Богданова. Авиакомпания рекомендует российским аэропортам обращаться за получением биометрии к Сбербанку или «Ростелекому».

Как пояснил Богданов, сейчас есть две тенденции. «Первая – это биометрию собирать в банке», – отметил он, добавив, что сейчас крупнейший в России сборщик биометрии – это Сбербанк. «Он (банк. – «Ведомости») заинтересован в продаже доступа к тем биометрическим данным, которые они собрали со своих клиентов», – сказал Богданов. «А второе – это государство в лице "Ростелекома". На мой взгляд, правильнее иметь взаимоотношения с государством», – уточнил он.

С руководством аэропорта «Шереметьево» уже обсуждалась возможность использования биометрических данных, которые собирает «Ростелеком», сказал Богданов.

Летом российские банки начали собирать биометрические данные клиентов, чтобы в будущем дистанционно оказывать клиентам услуги. По прогнозу ЦБ, к 2021 г. банки смогут оказывать при помощи биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги. Разработкой платформы удаленной биометрической идентификации занимались ЦБ и участники ассоциации «Финтех». За технологическую реализацию проекта отвечает «Ростелеком». Оператора обязали внедрять получаемые данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Эта система уже содержит персональные данные большинства россиян, пользующихся госуслугами. Сбербанк начал сдавать биометрические данные клиентов в ЕСИА 11 января, параллельно развивая свою собственную. Президент госбанка Герман Греф говорил, что, когда в ЕСИА были сданы данные всего лишь нескольких тысяч человек, в собственной биометрической системе Сбербанка присутствовали уже миллионы биометрических образцов клиентов.

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