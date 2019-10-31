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Минтранс призвал пересмотреть некоторые тарифы «Аэрофлота»

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» в 2020 г. могут быть проиндексированы на уровень инфляции за 2017–2018 гг. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта России Александр Юрчик на форуме «Крылья будущего».

По словам Юрчика, механизм «плоских» тарифов имеет свои плюсы и минусы. «Он не рыночен, он однозначно убыточен для "Аэрофлота", и эти убытки нарастают из года в год из-за роста цен на топливо, аэропортовых сборов, владения воздушными судами», – отметил чиновник. Но главная проблема в том, что этот механизм перекрывает возможность выхода на линии других авиакомпаний. «Поэтому абсолютно точно этот механизм требует модернизации, и сейчас об этом идет речь», – сказал Юрчик. Итоговое решение будет приниматься правительством, отметил он.

«Плоскими» называют тарифы на авиаперевозки, которые не меняются в течение года. «Аэрофлот» ввел их в 2015 г., в прошлом году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания «Россия». Такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф «Аэрофлота» в города Дальневосточного федерального округа и обратно – 25 000 руб., «России» – 22 000 руб. «Плоские» тарифы существенно ниже себестоимости осуществления полетов и имеют исключительно социальное значение – альтернатив воздушному сообщению практически нет.

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