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Котировки McDonald's упали после увольнения гендиректора

Стоимость акций McDonald’s упала более чем на 2% после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, свидетельствуют данные Nasdaq. На предварительных торгах котировки упали на 3,1%.

Капитализация компании снизилась на $4 млрд по сравнению с закрытием пятницы, когда она составляла $147,3 млрд. По данным Business Insider, с момента назначения Истербрука на пост гендиректора акции McDonald’s выросли более чем вдвое.

Истербрук занимал должность исполнительного директора McDonald's с 2015 г. В заявлении компании указывалось, что топ-менеджер нарушил корпоративные правила, согласно которым сотрудники должны рассказывать совету директоров о романах на работе. Издание отмечает, что в письме работникам Истербрук признал свою ошибку. По его словам, руководство приняло верное решение по его увольнению. Новым исполнительным директором назначен Крис Кемпзински, который ранее возглавлял американское подразделение сети.

McDonald's – крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе. В конце июля сеть объявила, что по итогам II квартала ее выручка составила $5,34 млрд, а сопоставимые продажи в мире выросли на 6,5%. В США рост продаж составил 5,7%.