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Гендиректор McDonald's уволен из-за романа с сотрудницей

Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. Об этом сообщается на сайте компании. Новым исполнительным директором назначен Крис Кемпзински, который ранее возглавлял американское подразделение компании.

Несмотря на то что 52-летний Истербрук разведен, а их любовная связь была по обоюдному согласию, он нарушил корпоративные правила, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По правилам сотрудники должны рассказывать совету директоров о романах на работе. Издание отмечает, что в письме работникам Истербрук признал свою ошибку. По его словам, руководство приняло верное решение по его увольнению. Имя сотрудницы не называется.

Истербрук занимал должность исполнительного директора McDonald's с 2015 г. До этого он руководил сетью ресторанов в Великобритании. За время его работы рыночная стоимость компании практически удвоилась. При этом число посетителей в американских ресторанах сети уменьшилось. По данным WSJ, изменения объяснялись тем, что люди стали предпочитать здоровую еду, а компания недостаточно быстро улучшала свой ассортимент.

McDonald's – крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе.