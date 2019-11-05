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ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

ВЭБ.РФ и дочерняя компания «Русгаздобычи» – ООО «Балтийский химический комплекс» – подписали соглашение о предоставлении кредита на начальный этап реализации проекта по созданию в Ленинградской области, вблизи порта Усть-Луга, крупнейшего в России газохимического комплекса, говорится в сообщении госкорпорации. Мощность комплекса может составить до 3 млн т полиэтилена ежегодно.

Выделенные ВЭБом деньги будут потрачены на оплату расходов по подготовке предпроектной документации, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование с длительным циклом изготовления, отметила пресс-служба госкорпорации. Деньги будут перечисляться поэтапно, в соответствии с графиком реализации проекта.

«Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Проект масштабный – только на этапе строительства мы привлечем больше 25 000 специалистов. Запуск первой очереди планируем на 2023–2024 гг., а на полную мощность выйдем в 2025 г.», – сказал генеральный директор АО «Русгаздобыча» Константин Махов, слова которого приводятся в сообщении.

Проект создания крупного комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ реализуется в районе Усть-Луги «Газпромом» (MOEX: GAZP) и АО «Русгаздобыча». Он предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Наблюдательный совет ВЭБа согласился предоставить кредит на реализацию начального проекта в конце августа. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов говорил тогда, что проект будет финансироваться совместно с «Газпромом». Лимит участия ВЭБа составляет до 111 млрд руб. на первом этапе, отмечал Шувалов.