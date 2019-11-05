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«Литрес» объявил о выходе на рынок Эстонии

Группа компаний «Литрес», в которую входит одноименный онлайн-магазин, стала мажоритарным акционером эстонской платформы по оптовой продаже электронных книг. Об этом говорится в пресс-релизе «Литрес».

Группа приобрела 51% в Eesti Digiraamatute Keskus OÜ – EDRK (Estonian Digital Book Centre). Гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев вошел в состав правления EDRK.

Как отмечается в пресс-релизе, EDRK занимает 90% рынка в Эстонии, а также работает в Латвии и Литве. «Литрес» за счет покупки планирует выйти на рынки этих трех стран, а также на рынок Финляндии, подчеркивает компания. «Весной 2020 г. в Эстонии мы запустим первый книжный сервис по модели подписки MyBook, который уже успешно работает в России», – цитируется в пресс-релизе Анурьев. MyBook – российский подписной сервис с каталогом из 250 000 электронных и аудиокниг, который в 2018 г. представил единую подписку на электронные и аудиокниги.

В мае 2019 г. «Литрес» начал международную экспансию, выйдя на рынок Польши, говорится в сообщении.

Портал «Литрес» был создан в 2005 г. Сейчас он принадлежит издательству компании «Эксмо», которая и создала этот магазин, и интернет-компании Ozon. Та приобрела долю в интернет-магазине в 2014 г.