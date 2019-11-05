Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова
Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям. С 6 ноября ее занял Роман Филимонов, сообщил «Ведомостям» представитель компании. С 2016 г. Филимонов был первым заместителем председателя правления, членом правления «Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, входит в «Россети»).
«Я хорошо знаю группу "Илим" – наблюдаю за деятельностью и развитием компании много лет, еще со времен работы в комитете по строительству Санкт-Петербурга. Планы компании впечатляют. Это одна из самых перспективных и высокотехнологичных компаний России, работать в которой – большая честь», – передал через представителя Филимонов.
Группа «Илим» – крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России. В ее состав входят три целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». По данным пресс-службы, годовой объем производства компании по итогам 2018 г. превышает 3,4 млн т целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира.