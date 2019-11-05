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Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова

Ведомости
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Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям. С 6 ноября ее занял Роман Филимонов, сообщил «Ведомостям» представитель компании. С 2016 г. Филимонов был первым заместителем председателя правления, членом правления «Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, входит в «Россети»).

«Я хорошо знаю группу "Илим" – наблюдаю за деятельностью и развитием компании много лет, еще со времен работы в комитете по строительству Санкт-Петербурга. Планы компании впечатляют. Это одна из самых перспективных и высокотехнологичных компаний России, работать в которой – большая честь», – передал через представителя Филимонов.

Группа «Илим» – крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России. В ее состав входят три целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». По данным пресс-службы, годовой объем производства компании по итогам 2018 г. превышает 3,4 млн т целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира.

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WSJ сообщила о планах Xerox купить производителя компьютеров HP

Ведомости
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Корпорация Xerox Holdings рассматривает возможность сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, совет директоров Xerox обсуждал этот вопрос на заседании 5 октября. Пока нет гарантий, что предложение будет сделано, отметили собеседники издания.

Капитализация HP составляет около $27 млрд, это в три раза больше, чем у потенциального покупателя. Xerox может предложить за компанию цену выше рыночной и оплатить наличными и акциями, пишет WSJ. 

Накануне стало известно, что японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала приобретать Xerox. Сторонам так и не удалось достигнуть сделки, в рамках которой японская компания должна была выкупить 50,1% акций Xerox. Fujifilm и Xerox вели переговоры о слиянии на протяжении многих лет. В то же время 5 ноября сообщалось, что Fujifilm выкупит у Xerox оставшиеся 25% акций в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд, став единственным акционером компании. 

Средства, полученные от продажи долей в совместных с Fujifilm предприятиях, Xerox может направить на новую сделку, отмечает WSJ. Кроме того, компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка, говорят источники издания. 

Сделка может помочь обоим производителям переформатировать бизнес в ситуации, когда снижается спрос на распечатывание документов на бумаге, пишет WSJ. По оценке ее источников, объединение позволит сторонам сократить издержки более чем на $2 млрд. 

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox — около $10 млрд, у HP — $58 млрд.

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Новости

В России появился сервис аренды iPhone

Ведомости
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Официальный продавец техники Apple в России – сеть re:Store – в сотрудничестве с компанией Forward Leasing запустил сервис лизинга iPhone. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-релиз Forward Leasing.

В пресс-релизе стоит ссылка на сайт «Подпишись.рф». По данным, опубликованным на нем, в рамках сервиса предлагается лизинг пяти смартфонов: всех трех смартфонов из новейшего модельного ряда – iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, а также две прошлогодние модели – iPhone XS и iPhone XS Max.

Месяц iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти стоит 3940 руб., в то время как покупка его в магазине обойдется в 59 990 руб. Дороже всего обойдется аренда iPhone 11 Max – 5950 руб. (его цена – 99 990 руб.).

Как отмечается на сайте, у клиента есть опция ежегодного обмена iPhone на новую модель. Он может выкупить смартфон в любой момент.

В прошлом году Forward Leasing запустила лизинг смартфонов Samsung.

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Политика
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Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Борис Джонсон по телефону обсудили вопросы торговли после Brexit, сообщает CNBC со ссылкой на заявление Белого дома. Джонсон призвал США не вводить пошлины на импорт автомобилей из Великобритании, а также отменить пошлины на некоторые британские товары, в том числе шотландский виски.

В начале августа Трамп заявил, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется. Он неоднократно критиковал торговую политику Евросоюза.

Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября 2019 г. За три дня до этой даты председатель Евросовета Дональд Туск сообщил о решении отложить Brexit до 31 января 2020 г. По данным Reuters, новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре.

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РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
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Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Отзыв направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В документе предлагается регулировать именно корпоративный контроль, но не экономическое участие. Такой формат позволит хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности российских технологических компаний, отмечается в материале.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Проект закона предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Документ может затронуть компанию «Яндекс».

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

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РБК: депутат Госдумы предложил блокировать сотовую связь для заключенных

Ведомости
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Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») разработал поправки по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на данные замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.

Согласно законопроекту, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. Хинштейн сообщил изданию, что законопроект был согласован с Минкомсвязи. Иванов подтвердил, что ведомство предварительно и с оговорками поддержало эту инициативу.

По словам депутата, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.

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Технологии
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Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео

Ведомости
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Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг. По ее данным, соцсеть хочет верифицировать пользователей с помощью видеороликов, которые те должны будут записать, чтобы подтвердить свою личность.

Согласно скриншотам, опубликованным экспертом, Facebook предложит пользователям создать короткое видео-селфи, на котором нужно показать свое лицо со всех сторон. В сопроводительном сообщении соцсети говорится, что видео-селфи будет удалено в течение 30 дней «после подтверждения личности».

Вонг предположила, что в эту функцию может быть встроена технология распознавания лиц, но пока неясно, так ли это. Вероятно, система будет лишь подтверждать, что перед камерой настоящий человек, отмечает Mashable. Facebook пока не прокомментировал изданию эту информацию.

В мае Facebook сообщил, что заметил значительный рост числа случаев создания фейковых страниц в соцсети. С начала 2019 г. компания удалила свыше 2 млрд таких аккаунтов. Число фейковых страниц среди ежемесячных активных пользователей соцсети в этот период составило 5%, уточняла компания.

Политика
Новости

Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией. Об этом он заявил на заседании совета по русскому языку во вторник.

«По поводу Википедии – лучше заменить ее Большой Российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами об этом говорим. Вот это будет во всяком случае достоверная информация в современной, кстати говоря, форме», – сказал президент. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных. Путин также поддержал идею участников совета о необходимости перепроверить словари русского языка и организовать систему их допуска в школы. Мониторинг Министерства просвещения показал, что 80% словарей, которые сейчас есть в школьных фондах, изданы до 1990 г. и не соответствуют актуальным нормам, рассказали ему участники заседания.

В июле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило правила выделения субсидий на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала», который должен стать аналогом Большой российской энциклопедии и российским конкурентом «Википедии». В ближайшие три года на эти цели правительство выделит почти 1,7 млрд руб.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

Политика
Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей

Ведомости
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании вытрезвителей для помощи лицам, не способным «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Власти регионов смогут создавать их в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Правила работы таких учреждений утвердит правительство.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», – пояснил один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Депутаты также приняли в первом чтении поправку в закон о полиции, которая разрешает полицейским доставлять пьяных из общественных мест не только в медучреждения, но и в вытрезвители. Поправки также разрешают полиции доставлять таких граждан на медицинское освидетельствование, если его результат нужен для подтверждения или опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения.

Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г. По мнению авторов инициативы, это негативно отразилось «на общей криминогенной ситуации». По данным МВД, с 2011 по 2018 г. число преступлений в состоянии алкогольного опьянения выросло на 34,9%. Увеличилось и количество преступлений в отношении тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авто
Новости

Власти Москвы прокомментировали идею ограничить число разрешений на такси

Ведомости
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Власти Москвы выступают за сохранение права регионов регулировать количество такси, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. В департаменте добавили, что таксопарки также поддерживают наличие у регионов таких полномочий.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эту идею он высказал в письме, которое 30 октября направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель депутата Старовойтова подтвердил его подлинность.

Депутат предлагал оценивать, насколько жители обеспечены такси, а затем рассчитывать их потребности в таком виде транспорта. Свое предложение он объяснил необходимостью сохранить баланс спроса и предложения на рынке такси, а также обеспечить достойный заработок водителям.

Дептранс Москвы уточнил, что такое право у регионов уже есть с 2011 г. – оно закреплено в ч. 23 и 24 ст. 9 федерального закона № 69-ФЗ. В департаменте также предложили в случае, когда число заявлений на получение разрешения превышает установленное максимальное, выдавать разрешения на конкурсной основе бесплатно, а не по результатам аукциона, как сейчас.

Бизнес
Новости

Гендиректор Boeing откажется от годовых бонусов до восстановления полетов 737 Max

Ведомости
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Генеральный директор американского авиаконцерна Boeing Деннис Мюленбург откажется от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил председатель совета директоров авиаконцерна Дэвид Кэлхун.

По его словам, Boeing не планирует лишать Мюленбурга компенсации, полученной за 2018 г. Ее общий размер составил $23,4 млн. Кэлхун отметил, что совет директоров поддерживает Мюленбурга. «С точки зрения совета директоров, Деннис все делал правильно. Деннис не создавал эту проблему, он с самого начала знал, что автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS) могла и должна была быть сделана лучше», – сказал Кэлхун.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух крушений лайнеров. Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г. 4 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах топ-менеджеров американских авиакомпаний лично подтвердить безопасность лайнеров, приняв участие в тестовых полетах.

Политика
Новости

Путин раскритиковал министра высшего образования за сокращение набора на филфаки

Ведомости
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Президент Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка.

На заседании совета по русскому языку президент попросил Котюкова прокомментировать слова профессора Воронежского государственного университета Людмилы Кольцовой о сокращении набора на филологические факультеты в государственных вузах. По ее словам, при требовании министерства формировать группу магистратуры из 12 человек на бюджетников выделяется лишь шесть мест. В результате сформировать группы невозможно и вскоре некому будет работать учителями русского языка, сделал вывод президент.

Котюков не смог объяснить это противоречие, а также не смог по просьбе президента высказать собственное мнение о необходимости той или иной системы образования при подготовке учителей русского языка. «Своего мнения у вас нет», – остановил Путин министра. Сам президент усомнился в том, что существующая система, предусматривающая разделение на бакалавриат и магистратуру, подходит для подготовки учителей русского языка. Некоторые участники совета по русскому языку также высказались за восстановление полного пятилетнего курса подготовки преподавателей русского языка. «Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит! <...> Вносите изменения, потом доложите мне, как вы там изменили. Потому что это же просто смешно», – обратился Путин к Котюкову.

Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования в мае 2018 г. До этого он руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным при реформе РАН для управления академическим имуществом. В апреле 2019 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа раскритиковала Котюкова за недостаток амбиций. Она отметила, что не услышала от министра, каких прорывных достижений Россия добьется к 2025 г. в национальном проекте и федеральных программах. Матвиенко также посоветовала Котюкову настойчивее отстаивать интересы ученых и отслеживать их потребности.

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